Гипервитаминоз витамина C: симптомы, причины, последствия

Витамин C (аскорбиновая кислота) - водорастворимый витамин, содержащийся в продуктах растительного и животного происхождения. Основными источники витамина С являются различные овощи, плоды и ягоды (шиповник, смородина, лимоны и др.), в небольших количествах витамин C содержится в печени, мясе, мозге.

Об этом говорится в комментарии для Здоровья 24 врача-диетолога Мирославы Березовой.

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Витамин С играет важную роль в синтезе коллагена, обеспечивая тем самым стабильность соединительной, костной тканей, дентина зубов. Также аскорбиновая кислота участвует в иммунных реакциях, способствует сохранению витамина Е. Этот витамин активно участвует в синтезе гормонов надпочечников и щитовидной железы.

Врач-диетолог Мирослава Березовая “Несмотря на то, что некоторые данные указывают, что высокие дозы витамина С способствуют снижению простудных и даже онкологических заболеваний, эта информация не является достоверной”.

Витамин С не вырабатывается в организме человека и должен попадать с пищей и комплексами.

Дневная доза витамина C для мужчин составляет 60-90 мг, для женщин 60-80 мг. Большинство людей в достаточной мере получают необходимое количество витамина С с сбалансированной диеты.

Однако некоторые пациенты с нарушением всасывания и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быть восприимчивы к дефициту витамина С и получать дополнительные дозы витамина с поливитаминными добавками.

Дневная доза витамина C для мужчин составляет 60-90 мг, для женщин 60-80 мг

Диетолог-нутрициолог Дмитрий Колесниченко в комментарии для Здоровья 24 отмечает, что разовая доза витамина С, который попал в организм, не должен превышать 300-500 мг для взрослых.

Чем опасен гипервитаминоз витамина C

Мирослава Березовая отмечает, что большие дозы употребления аскорбиновой кислоты (1000 мг) могут привести к появлению признаков его гипервитаминоза:

• тошнота, рвота, изжога, воспаление слизистой оболочки пищевода, диарея;

• гемолиз эритроцитов (разрушение красных кровяных клеток) у людей, страдающих отсутствием специфического фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Поэтому таким пациентам можно принимать повышенные дозы витамина С только под строгим наблюдением врача;

• нарушение функции поджелудочной железы с нарушением синтеза инсулина;

• повышение всасывания железа и алюминия и нарушение усвоения витаминов группы B и кальция;

• образование камней в почках, нарушение функции сердечно-сосудистой системы, нарушения сна и функции центральной нервной системы;

• жевательные конфеты и жевательные резинки с витамином С могут повредить эмаль зубов, поэтому следует полоскать рот или чистить зубы после их приема.

Гипервитаминоз витамина C

Не рекомендуется принимать большие дозы витамина С при беременности, людям с повышенной свертываемостью крови, тромбофлебитом и склонностью к тромбозам, а также при сахарном диабете.

Как уберечься от чрезмерного приема витамина С?

Врач-диетолог Мирослава Березовая советует, прежде всего, внимательно изучать состав поливитаминных и других добавок, которые вы принимаете. Если витамин С содержится более чем в одном витаминном комплексе, следует пересмотреть целесообразность его приема.

Сбалансированный рацион, ежедневно будет содержать разнообразные овощи, фрукты и ягоды вполне может обеспечить дневное рекомендованное количество витамина С.

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