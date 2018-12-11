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      Гипервитаминоз витамина C: что это и чем он опасен

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      Гипервитаминоз витамина C: симптомы, причины, последствия
      Гипервитаминоз витамина C: признаки и как этого избежать / drgalland.com

      Витамин C (аскорбиновая кислота) - водорастворимый витамин, содержащийся в продуктах растительного и животного происхождения. Основными источники витамина С являются различные овощи, плоды и ягоды (шиповник, смородина, лимоны и др.), в небольших количествах витамин C содержится в печени, мясе, мозге.

      Об этом говорится в комментарии для Здоровья 24 врача-диетолога Мирославы Березовой.

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      Витамин С играет важную роль в синтезе коллагена, обеспечивая тем самым стабильность соединительной, костной тканей, дентина зубов. Также аскорбиновая кислота участвует в иммунных реакциях, способствует сохранению витамина Е. Этот витамин активно участвует в синтезе гормонов надпочечников и щитовидной железы.

       
      Врач-диетолог Мирослава Березовая
      “Несмотря на то, что некоторые данные указывают, что высокие дозы витамина С способствуют снижению простудных и даже онкологических заболеваний, эта информация не является достоверной”.

      Витамин С не вырабатывается в организме человека и должен попадать с пищей и комплексами.

      Дневная доза витамина C для мужчин составляет 60-90 мг, для женщин 60-80 мг. Большинство людей в достаточной мере получают необходимое количество витамина С с сбалансированной диеты.

      Однако некоторые пациенты с нарушением всасывания и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быть восприимчивы к дефициту витамина С и получать дополнительные дозы витамина с поливитаминными добавками.

      Денна доза вітаміну C для чоловіків становить 60-90 мг, для жінок 60-80 мг

      Дневная доза витамина C для мужчин составляет 60-90 мг, для женщин 60-80 мг

      Диетолог-нутрициолог Дмитрий Колесниченко в комментарии для Здоровья 24 отмечает, что разовая доза витамина С, который попал в организм, не должен превышать 300-500 мг для взрослых.

      Чем опасен гипервитаминоз витамина C

      Мирослава Березовая отмечает, что большие дозы употребления аскорбиновой кислоты (1000 мг) могут привести к появлению признаков его гипервитаминоза:

      • тошнота, рвота, изжога, воспаление слизистой оболочки пищевода, диарея;
      • гемолиз эритроцитов (разрушение красных кровяных клеток) у людей, страдающих отсутствием специфического фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Поэтому таким пациентам можно принимать повышенные дозы витамина С только под строгим наблюдением врача;
      • нарушение функции поджелудочной железы с нарушением синтеза инсулина;
      • повышение всасывания железа и алюминия и нарушение усвоения витаминов группы B и кальция;
      • образование камней в почках, нарушение функции сердечно-сосудистой системы, нарушения сна и функции центральной нервной системы;
      • жевательные конфеты и жевательные резинки с витамином С могут повредить эмаль зубов, поэтому следует полоскать рот или чистить зубы после их приема.

      Гіпервітаміноз вітаміну C

      Гипервитаминоз витамина C

      Не рекомендуется принимать большие дозы витамина С при беременности, людям с повышенной свертываемостью крови, тромбофлебитом и склонностью к тромбозам, а также при сахарном диабете.

      Как уберечься от чрезмерного приема витамина С?

      Врач-диетолог Мирослава Березовая советует, прежде всего, внимательно изучать состав поливитаминных и других добавок, которые вы принимаете. Если витамин С содержится более чем в одном витаминном комплексе, следует пересмотреть целесообразность его приема.

      Сбалансированный рацион, ежедневно будет содержать разнообразные овощи, фрукты и ягоды вполне может обеспечить дневное рекомендованное количество витамина С.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровое питание Здоровье Статьи Здоровая жизнь Профилактика заболеваний
      Источник: Здоров'я 24
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