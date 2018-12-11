Гипервитаминоз витамина C: симптомы, причины, последствия

Гипервитаминоз витамина C: что это и чем он опасен
Витамин C (аскорбиновая кислота) - водорастворимый витамин, содержащийся в продуктах растительного и животного происхождения. Основными источники витамина С являются различные овощи, плоды и ягоды (шиповник, смородина, лимоны и др.), в небольших количествах витамин C содержится в печени, мясе, мозге.
Об этом говорится в комментарии для Здоровья 24 врача-диетолога Мирославы Березовой.
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Витамин С играет важную роль в синтезе коллагена, обеспечивая тем самым стабильность соединительной, костной тканей, дентина зубов. Также аскорбиновая кислота участвует в иммунных реакциях, способствует сохранению витамина Е. Этот витамин активно участвует в синтезе гормонов надпочечников и щитовидной железы.
Витамин С не вырабатывается в организме человека и должен попадать с пищей и комплексами.
Дневная доза витамина C для мужчин составляет 60-90 мг, для женщин 60-80 мг. Большинство людей в достаточной мере получают необходимое количество витамина С с сбалансированной диеты.
Однако некоторые пациенты с нарушением всасывания и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быть восприимчивы к дефициту витамина С и получать дополнительные дозы витамина с поливитаминными добавками.
Дневная доза витамина C для мужчин составляет 60-90 мг, для женщин 60-80 мг
Диетолог-нутрициолог Дмитрий Колесниченко в комментарии для Здоровья 24 отмечает, что разовая доза витамина С, который попал в организм, не должен превышать 300-500 мг для взрослых.
Чем опасен гипервитаминоз витамина C
Мирослава Березовая отмечает, что большие дозы употребления аскорбиновой кислоты (1000 мг) могут привести к появлению признаков его гипервитаминоза:
• тошнота, рвота, изжога, воспаление слизистой оболочки пищевода, диарея;
• гемолиз эритроцитов (разрушение красных кровяных клеток) у людей, страдающих отсутствием специфического фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Поэтому таким пациентам можно принимать повышенные дозы витамина С только под строгим наблюдением врача;
• нарушение функции поджелудочной железы с нарушением синтеза инсулина;
• повышение всасывания железа и алюминия и нарушение усвоения витаминов группы B и кальция;
• образование камней в почках, нарушение функции сердечно-сосудистой системы, нарушения сна и функции центральной нервной системы;
• жевательные конфеты и жевательные резинки с витамином С могут повредить эмаль зубов, поэтому следует полоскать рот или чистить зубы после их приема.
Гипервитаминоз витамина C
Не рекомендуется принимать большие дозы витамина С при беременности, людям с повышенной свертываемостью крови, тромбофлебитом и склонностью к тромбозам, а также при сахарном диабете.
Как уберечься от чрезмерного приема витамина С?
Врач-диетолог Мирослава Березовая советует, прежде всего, внимательно изучать состав поливитаминных и других добавок, которые вы принимаете. Если витамин С содержится более чем в одном витаминном комплексе, следует пересмотреть целесообразность его приема.
Сбалансированный рацион, ежедневно будет содержать разнообразные овощи, фрукты и ягоды вполне может обеспечить дневное рекомендованное количество витамина С.
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