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Гитарист рок-группы Every Time I Die спас фанатке жизнь, плюнув ей в глаз пивом

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Гитарист рок-группы Every Time I Die
Гитарист рок-группы Every Time I Die / iz.ru

Удивительная история спасения человеческой жизни произошла примерно месяца назад на концерте рок-группы Every Time I Die. Гитарист Джордан Бакли по привычке прямо на сцене хлебнул пива, но, не рассчитав объем, выплюнул излишки в зал на танцующих фанатов.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал Иван Яковина.

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Как отметил Яковина, брызги пива попали в глаз одной из фанаток. "Она промыла его, но боль и неприятное ощущение все никак не проходили, поэтому женщина решила сходить к окулисту. Тот сделал анализы, снимок и вынес диагноз: "пива в глазу нет", зато за глазом начала формироваться злокачественная опухоль. Ее давление и вызывало неприятные ощущения", – сказал Иван Яковина.

Поскольку найти опухоль удалось на ранней стадии, ее тут же удалили, а женщина вскоре полностью выздоровела. С этой историей она пришла к музыканту. Слушая ее, он сначала готовился к судебному иску, но потом понял, что своим пивом просто спас ей жизнь. Если бы не этот эпизод на концерте, фанатка, вероятно, пошла бы к врачу, когда было бы совсем поздно,
– ответил Яковина.

И добавил, что мораль этой истории такова: пиво и рок-музыка действительно иногда могут спасти жизнь человеку. Получается, что пиво куда более целебная жидкость, чем любая святая вода.

Видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" за 25 июля 2018 года:

 

Теги: Лечение LifeStyle Музыка Курьезные новости
Источник: 24 канал
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