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Гэри Олдмен снимет новый фильм об известном фотографе

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Гэри Олдмен снимет новый фильм
Гэри Олдмен снимет новый фильм / Фото из открытых источников

Оскароносный Гэри Олдмен собирается снять биографический фильм "Летающий конь" о жизни британского фотографа Эдварда Мейбриджа.

В фильме Олдмен выступит не только как режиссер, но также напишет сценарий и исполнит главную роль, сообщает Birdinflight.

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Гэри Олдмен

"Летающий конь" станет второй режиссерской работой Олдмена после фильма "Не глотать", который вышел в 1997 году.

В ленте будут показаны эпизоды как профессиональной жизни Мейбриджа, так и личной. В центре сюжета – события, которые развернулись в 1874 году: фотограф заподозрил свою жену в измене, отслеживал ее любовника и выстрелил в него. От полученного ранения мужчина вскоре скончался. В результате фотограф предстал перед судом, но был признан невиновным: в судебном вердикте было сказано, что действия Майбриджа были оправданным убийством.


Эдвард Мейбридж

Кто такой Эдвард Мейбридж? – основоположник хронофотографии – ранняя технология захвата движущихся объектов, которая заключается в фотосъемке отдельных фаз через короткие временные интервалы. Самый знаменитый его эксперимент – фотофиксация лошадей в движении.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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