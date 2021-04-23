Гладковський-молодший лікує за кордоном постковідний синдром, поки його розшукує НАБУ, – ЗМІ
Адвокат Ігоря Гладковського Руслан Волинець повідомив, що його підзахисний перебуває в одній з клінік за кордоном. Фігурант справи про корупцію в оборонній сфері лікує там постковідний синдром. Тим часом його в розшук вже оголосило НАБУ.
Источник:"Сегодня"
НАБУ та САП звинувачують Гладковського у тому, що він переховується від суду, аби уникнути кримінальної відповідальності. Саме тому Антикорупційне бюро і оголосило сина ексзаступника секретаря РНБО у розшук.
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Підстав оголошувати Гладковського в розшук не було, – адвокат
Адвокат Ігоря Гладковського з такими діями НАБУ не згоден, каже, що це "маніпуляція правоохоронних органів". Захисник запевняє, що Гладковський не отримував обвинувального висновку, бо прокурор САП у той час начебто був у відпустці.
Також Волинець наголошує, що Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі надіслали лист про лікування Гладковського. Тому, переконує адвокат, нема потреби оголошувати в розшук людину, якщо відомо, де вона перебуває.
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Коротко про справу проти Гладковського-молодшого
- Наприкінці лютого 2019 року навколо Укроборонпрому виник корупційний скандал.
- Журналісти Bihus.Info повідомили, що державні оборонні заводи закуповували для військової техніки деталі з Росії.
- Їх завозили контрабандою, а якість не перевіряли.
- Це тривало впродовж 2015 – 2017 років.
- Одним з підозрюваних є Ігор Гладковський – син ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського.
- Він начебто отримував частину прибутків від реалізації цієї схеми.
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