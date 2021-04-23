Адвокат Ігоря Гладковського Руслан Волинець повідомив, що його підзахисний перебуває в одній з клінік за кордоном. Фігурант справи про корупцію в оборонній сфері лікує там постковідний синдром. Тим часом його в розшук вже оголосило НАБУ.

НАБУ та САП звинувачують Гладковського у тому, що він переховується від суду, аби уникнути кримінальної відповідальності. Саме тому Антикорупційне бюро і оголосило сина ексзаступника секретаря РНБО у розшук.

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Підстав оголошувати Гладковського в розшук не було, – адвокат

Адвокат Ігоря Гладковського з такими діями НАБУ не згоден, каже, що це "маніпуляція правоохоронних органів". Захисник запевняє, що Гладковський не отримував обвинувального висновку, бо прокурор САП у той час начебто був у відпустці.

Також Волинець наголошує, що Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі надіслали лист про лікування Гладковського. Тому, переконує адвокат, нема потреби оголошувати в розшук людину, якщо відомо, де вона перебуває.

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