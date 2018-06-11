Гламурная Кайли Дженнер поразила фотографией без макияжа

Светская львица и звездная мамочка доченьки Сторми – Кайли Дженнер, обычно отличается откровенностью своих образов и ярким макияжем. Однако 20-летняя девушка решила поразить свою многомиллионную аудиторию неожиданным снимком без каких либо бьюти-средств.

Соответствующую фотографию Дженнер опубликовала в своем Instagram. На ней она лежит и обнимает 4-месячную дочь Сторми. Для фото девушка не подбирала стильного "лука" или яркий цвет помады собственного бренда косметики Kylie Cosmetics.

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Зато она одела обычную белую футболку, подобрала волосы в пучок и показала лицо без макияжа. На нем можно разглядеть много веснушек, которые она всегда удачно скрывает под косметическими средствами.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 10 Чер 2018 р. о 11:38 PDT

Стоит добавить, что после ряда пластических операций и удачного тонирования лица внешность Кайли всегда кажется совершенной, из-за чего девушкой восхищаются миллионы поклонников.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 6 Лип 2017 р. о 9:35 PDT

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 9 Вер 2017 р. о 9:23 PDT

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 22 Лис 2017 р. о 3:24 PST

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 16 Бер 2018 р. о 9:45 PDT

В одном из вопросов поклонников под фотографией Кайли спросили, почему она обрезала лицо ее дочери на фото. Дженнер ответила, что действительно ее "обрезала", поскольку не хочет показывать полностью лицо дочки на данный момент.