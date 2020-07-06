"Свободы ограничили, экономика остановилась": Европа будет искать новую модель развития
Жесткие ограничительные меры, введенные в Европе для противостояния пандемии COVID-19, несколько разъединили страны Евросоюза. Далеко не каждая из них сможет самостоятельно преодолеть и последствия экономического кризиса. Соответственно, сейчас следует найти новый формат европейского развития либеральных демократий и экономик.
Такую позицию высказал председатель Европейского совета Шарль Мишель 5 июля на экономическом форуме, пишет Интерфакс-Украина.
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"Есть простой, но удивительный факт: лидеры во всем мире, безотносительно к политической ориентации, применили чрезвычайные меры, ограничивающие свободу, а экономика практически остановилась", – напомнил Мишель.
Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения и необходимость спасать людей от коронавируса вызвали ослабление связей между государствами внутри Евросоюза. Более того, и дальше не все страны будут иметь одинаковые возможности для преодоления экономических последствий кризиса.
Неравенство, несправедливость и диспропорции не только сеют разочарование, но и оказывают препятствия на пути к процветанию,
– отметил глава Евросовета.
Вот чего надо избежать. А для этого следует приложить совместные усилия в реализации так называемого проекта больших преобразований (уже одобренного), центральными идеями которого являются достижения к 2050 году:
- "Климатической нейтральности" (ориентация на "зеленую" экономику),
- Перехода на цифровые технологии,
- Сокращения неравенства между странами для обеспечения устойчивости экономики.
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Европу ждет радикальное, по мнению Мишеля, преобразования социальной рыночной экономики и усиление ее кругового характера. Поэтому уже сейчас необходимо начинать дискуссию политиков, экономистов и общественности по поводу новой европейской модели развития.