Жесткие ограничительные меры, введенные в Европе для противостояния пандемии COVID-19, несколько разъединили страны Евросоюза. Далеко не каждая из них сможет самостоятельно преодолеть и последствия экономического кризиса. Соответственно, сейчас следует найти новый формат европейского развития либеральных демократий и экономик.

Такую позицию высказал председатель Европейского совета Шарль Мишель 5 июля на экономическом форуме, пишет Интерфакс-Украина.

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"Есть простой, но удивительный факт: лидеры во всем мире, безотносительно к политической ориентации, применили чрезвычайные меры, ограничивающие свободу, а экономика практически остановилась" , – напомнил Мишель.

Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения и необходимость спасать людей от коронавируса вызвали ослабление связей между государствами внутри Евросоюза . Более того, и дальше не все страны будут иметь одинаковые возможности для преодоления экономических последствий кризиса.

Неравенство, несправедливость и диспропорции не только сеют разочарование, но и оказывают препятствия на пути к процветанию,

– отметил глава Евросовета.

Вот чего надо избежать. А для этого следует приложить совместные усилия в реализации так называемого проекта больших преобразований (уже одобренного), центральными идеями которого являются достижения к 2050 году:

"Климатической нейтральности" (ориентация на "зеленую" экономику),

Перехода на цифровые технологии,

Сокращения неравенства между странами для обеспечения устойчивости экономики.

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Европу ждет радикальное, по мнению Мишеля, преобразования социальной рыночной экономики и усиление ее кругового характера. Поэтому уже сейчас необходимо начинать дискуссию политиков, экономистов и общественности по поводу новой европейской модели развития.