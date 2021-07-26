Об этом написало издание со ссылкой на расследование харьковских журналистов.

В этом же расследовании уже бывший муж Айны Тимчук Андрей Тимчук, который возглавляет местную "Укртрансбезопасность", разговаривая с потенциальным покупателем отеля, заявляет что давал взятки украинским силовикам за закрытие дела о финансировании терроризма из-за ведения бизнеса в Крыму.

Я имел убытки. Надо было закрывать дело. В общем я потратил до "полтиника" (50 тысяч долларов США – 24 канал),

– сказал он на видеозаписи.

Кроме того, Тимчук не признает Крым украинским и называет его спорной территорией. Также он выражает готовность продавать отель окружению главы Чечни Рамзана Кадырова.

Стоит отметить, что это расследование уже прокомментировал Андрей Тимчук. По его словам, отель "Астория" в Крыму действительно был оформлен на Айну Тимчук еще в 2014 году, когда пара состояла в браке.

Это было мое решение оформить его на жену, что было указано в декларации. С 2015 года мы практически не были семьей, в этом же году я попросил ее оформить доверенность на мое имя и других людей для распоряжения отелем. С этого момента Айна Тимчук больше не имела никакого отношения к данной недвижимости. Последним документом стала дарственная на мое имя, оформленная во время нашего официального развода и раздела имущества в 2018 году,

– отметил Тимчук.