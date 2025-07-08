Правда, на момент освобождения Старовойт мог быть уже мертвым. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Старовойт мог умереть в ночь на 6 июля

РосСМИ, ссылаясь на анонимные источники, утверждают, что Старовойт умер более суток до своего увольнения. Вероятно, произошло это в ночь с субботы на воскресенье, 5 – 6 июля.

По словам источника, по делу гибели Старовойта будут назначены экспертизы – баллистическая и медицинская, которые помогут установить причину гибели. Одна из основных версий произошедшего – самоубийство

– цитируют российские медиа источник в правоохранительных органах.

В то же время в Минтранс заявляли, что имели совещание с участием Старовойта 6 июля.

Напомним, что на месте вероятного самоубийства нашли наградной пистолет, который Старовойту вручило руководство МВД "за содействие в выполнении задач" в 2023 году.