Глава Минздрава объяснил, почему Украина пока не планирует массовую вакцинацию детей

Виктор Ляшко заявил, что пока в Украине не планируют проводить массовую вакцинацию детей. Сейчас в приоритете прививать против COVID-19 все взрослое население.

Министр здравоохранения отметил, что количество несовершеннолетних, которые заразились вирусом, – несущественно. Об этом он сообщил во время общения с представителями СМИ 28 августа.

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"Мы проанализировали динамку заболеваемости среди детей до 19 лет, до момента появления первого случая Дельта в Украине и после", – сказал глава Минздрава.

Дети пока не предоставляют нагрузку на систему здравоохранения. Далее, если динамика будет расти, мы будем снова просматривать все данные и делать приоритет на категории 12+,

– добавил Виктор Ляшко.

Что известно о вакцинации детей против COVID-19

В июне 2020 года Всемирная организация здравоохранения опубликовала рекомендации, где впервые заявила, что детей можно вакцинировать против коронавируса.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) также одобрило Pfizer-BioNTech для прививки детей в возрастной категории 12 – 15 лет.

В Германии уже проводится вакцинация препаратом Pfizer-BioNTech детей с 12 лет, у которых есть определенные заболевания.

Также вакциной производства Pfizer-BioNTech детей прививают с 12 лет в Австрии, Румынии и Италии. В Венгрии вакцинация разрешена с 16 лет.

Израиль разрешил вакцинацию детей в начале июня. В Китае детей прививают с 3 лет препаратом CoronaVac.

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