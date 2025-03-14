Глава МВД отреагировал на убийства активиста Демьяна Ганула в Одессе

В пятницу 14 марта, в Одессе посреди белого дня застелили активиста Демьяна Ганула. Глава МВД Игорь Клименко заявил, что берет расследование под личный контроль.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Игоря Клименко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Смотрите также Стрелок не был в военной форме, есть конкретные зацепки, – МВД об убийстве Ганула

Клименко подтвердил убийство Ганула в Одессе

Игорь Клименко отметил, что центральным аппаратом Нацполиции сформирована следственно-оперативная группа из лучших работников, она уже отправилась в Одессу.

Также в город Одесса направлен полк Национальной полиции... Я беру под личный контроль расследование, раскрытия этого преступления,

– сказал министр внутренних дел.

Игорь Клименко отметил, что информация о том, что стрелок был одет в военную форму НЕ соответствует действительности.

Заметим, сообщение о том, что неизвестный мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе Одессы поступило на спецлинию около 10:30. Стрелок с места преступления скрылся. Демьян Ганул погиб на месте. Сейчас правоохранители принимают меры для задержания стрелка.