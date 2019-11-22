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      Глава Аграрного Фонда вошел в топ-25 CEO Украины и был отстранен в этот же день

      79 Читати новину українською
      Андрей Радченко / agropolit.com

      Глава государственного ПАО "Аграрный Фонд" Андрей Радченко вошел в топ-25 самых успешных CEO Украины за 2018 год, согласно рейтингу "Капитаны бизнеса" делового издания "Корреспондент".

      В тот же день, Кабинет министров отстранил его от исполнения обязанностей для того, чтобы ликвидировать госкомпанию.

      Так, в 2018-м году ПАО "Аграрный Фонд" суммарно принес в бюджет 1,63 млрд грн, из которых 71 млн грн – дивиденды. Активы гострейдера выросли на 22,5%, в 2018-м и на 17,6% годом ранее.

      При этом Аграрный Фонд является стратегическим аграрным предприятием, специализирующимся на кредитовании аграриев удобрениями за зерновыми форвардами. В частности, удельный вес Аграрного Фонда в кредитовании посевной за 2016-2018 гг. составлял от 30% до 50%.


      Источник: ПАО "Аграрный Фонд"

      Напомним, ранее министр экономики – Тимофей Милованов пояснил, что уволил Андрея Радченко из-за того, что компания не нуждается в развитии, а должна быть ликвидирована.

      Временно исполняющим обязанности ПАО "Аграрный Фонд" назначен Иван Барышев, который был уволен в 2015-м с того же Аграрного Фонда за организацию убыточной сделки на $ 112,5 млн по кредитованию компании "Ukrlandfarming".

      Ежегодно обновляемый Рейтинг "Капитаны бизнеса" журнала "Корреспондент" базируется на оценке ведущими экономическими журналистами и представителями профильных ассоциаций страны публичной репутации СЕО и личного вклада руководителя в результаты компании.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины
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