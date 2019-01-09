Глава Антикоррупционного бюро в Румынии уходит в отставку из-за "нездоровой среды" в ведомстве

Исполняющая обязанности главы румынского Управления по борьбе с коррупцией Анка Юрма заявила, что уходит в отставку.

Об этом сообщило издание "Европейская правда".

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Женщину назначили временно исполняющей обязанности главы антикоррупционной учреждения в июле 2018 года – после противоречивого увольнения с этой должности Лауры Ковеши.



Лаура Ковеши

8 января – в день, когда завершился срок ее каденции, Юрма сообщила, что не планирует оставаться в должности.

В своем заявлении она отметила, что несмотря на "нездоровую среду, в которой пришлось работать", делала все для того, чтобы управление функционировало хорошо и слаженно.

Анка также подчеркнула: последние события, в частности отрицательное освещение в СМИ, дали ей понять, что у нее "нет надлежащих условий для продолжения работы согласно своего видения".

К слову, 1 января 2019 года Румыния начала председательствовать в Совете Европейского союза. Она будет возглавлять ЕС на протяжении шести месяцев.