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      Глава Антикоррупционного бюро в Румынии уходит в отставку из-за "нездоровой среды" в ведомстве

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      Анка Юрма
      Анка Юрма / Фото из открытых источников

      Исполняющая обязанности главы румынского Управления по борьбе с коррупцией Анка Юрма заявила, что уходит в отставку.

      Об этом сообщило издание "Европейская правда".

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      Женщину назначили временно исполняющей обязанности главы антикоррупционной учреждения в июле 2018 года – после противоречивого увольнения с этой должности Лауры Ковеши.

      Лаура Ковеші
      Лаура Ковеши

      8 января – в день, когда завершился срок ее каденции, Юрма сообщила, что не планирует оставаться в должности.

      В своем заявлении она отметила, что несмотря на "нездоровую среду, в которой пришлось работать", делала все для того, чтобы управление функционировало хорошо и слаженно.

      Анка также подчеркнула: последние события, в частности отрицательное освещение в СМИ, дали ей понять, что у нее "нет надлежащих условий для продолжения работы согласно своего видения".

      К слову, 1 января 2019 года Румыния начала председательствовать в Совете Европейского союза. Она будет возглавлять ЕС на протяжении шести месяцев.

      Теги: Румыния Коррупция
      Источник: 24 Канал
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