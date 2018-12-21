Глава ФФУ Андрей Павелко будет занимать еще одну должность

Глава ФФУ и нардеп Андрей Павелко избран вице-президентом Национального олимпийского комитета Украины (НОК).

Сегодня на Олимпийской базе в Конче-Заспе состоялась ХХХIII отчетно-выборная Генеральная Ассамблея Национального олимпийского комитета Украины, сообщает УНН.

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Вице-президентов НОК Николай Томенко рассказал, что президентом Комитета на следующие четыре года был переизбран олимпийский чемпион Сергея Бубку.

Кроме того, был расширен список вице-президентов НОК. В него, кроме семи действующих членов, вошло еще несколько человек, среди которых – действующий Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

"Следующие кадровые изменения в НОК состоятся в 2022 году", – добавил Томенко.

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