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      Глава ГАСИ Кудрявцев в интервью случайно рассказал о способе обходить проверки ГПУ, – СМИ

      30 Читати новину українською
      Алексей Кудрявцев
      Алексей Кудрявцев / censor.net.ua

      Алексей Кудрявцев, председатель Государственной Архитектурно-Строительной Инспекции, придумал схему ухода от проверок Генпрокуратуры.

      Алексей Кудрявцев, глава Государственной Архитектурно-Строительной Инспекции, придумал схему по избеганию проверок Генпрокуратуры, о чем случайно рассказал в интервью Censor.net.

      "Под каждым отказом есть подпись конкретного инспектора. К компетенции центрального аппарата ГАСИ принадлежит выдача документов разрешительного характера на объекты значительного класса последствий СС3, их количество невелико, поэтому легко проконтролировать, как происходят разрешительные процедуры. Раз в неделю я лично это анализирую. Если мы говорим в целом по стране, то застройщики должны знать: если во втором отказе будет хотя бы одно новое замечание, которого не было в первом, необходимо обращаться в компетентные органы. Можно и в Генеральную прокуратуру Украины. Кстати, Генпрокурор дал поручение областным прокурорам принимать застройщиков, у кого есть третий отказ. Но я заявляю: третьих отказов, если застройщик выполняет все условия, больше не будет", - заявил Кудрявцев.

      Как утверждают операторы рынка – такие действия является ничем иным, как вмешательством главы ГАСИ в работу независимых комиссий, рассматривающих строительные условия. "Также, это создает благоприятные условия для недобросовестных застройщиков", – пишет на своей странице в Facebook журналист Кирилл Сазонов. – "К слову, вы же помните, что ГАСИ находится в подчинении вице-премьер-министра — министра регионального развития Геннадия Зубко? Дальше не нужно объяснять, куда ведет коррупционная вертикаль?".

      Ранее профильный вице-премьер Геннадий Зубко, отвечающий за строительство и инфраструктуру, заявлял, что справится с коррупцией в ведомстве.

      Однако год спустя генеральный прокурор назвал Государственную Архитектурно-Строительную Инспекцию одной из наиболее криминализированных в стране. Как утверждает Луценко, сравнительно с периодом Януковича , суммы взяток выросли с 5 до 20 долларов за 1 кв. м.

      "Но я подчеркиваю, дача взятки – это лишь верхушка айсберга, которая сигнализирует об имеющейся полномасштабной системе сбора дани. Поэтому мы должны действовать двумя путями – взяточников сажать в тюрьмы, а там, где есть очевидные доказательства создания условий для коррупции, увольнять немедленно через соответствующие дисциплинарные процедуры", – заявлял Юрий Луценко, намекая на руководство ГАСИ и Минрегиона.

      Сам Кудрявцев в интервью признал, что коррупция в его ведомстве есть: "Если говорить, что мне неизвестно о каких-то случаях, то я слукавлю.

      Также, по данным Censor.net, 13 сентября этого года у генпрокурора Юрия Луценко состоялось совещание, посвященное деятельности ГАСИ, на котором, по данным СМИ, глава ГПУ озвучил данные о "сети смотрящих" за строительным бизнесом в Украине. По словам Кудрявцева, ГАСИ "подчиняется только вице-премьеру Зубко".

      Теги: Новости Украины Коррупция Взятка Юрий Луценко ГПУ
      Источник: 24 Канал
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