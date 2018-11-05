Глава Госдепа США намекнул России и Китаю на последствия за сотрудничество с Ираном

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с завуалированным предупреждением в адрес России и Китая. В частности, он предупредил Москву и Пекин, что их ждут последствия, если они продолжат закупку иранской нефти после того, как на этой неделе будут снова введены санкции против Тегерана, касающиеся экспорта черного золота.

Об этом пишет The Washington Times.

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Глава Госдепа отказался комментировать, какие именно меры может принять администрация президента США Дональда Трампа против России и КНР, если обе страны примут решение продолжить сотрудничать с Тегераном.

Следите за тем, что мы делаем. Следите за иранцами. Они действительно понимают, к каким шагам мы прибегаем, заявил в интервью Fox News Помпео, имея в виду Россию и Китай,

– отмечает издание.

Его слова прозвучали вскоре после того, как министр энергетики России Александр Новак рассказал о намерении Москвы продолжить закупку иранской нефти даже после введения американских санкций.

Напомним, ранее Вашингтон официально объявил о расторжении Договора о дружбе с Ираном, который действует между странами уже более 60 лет.



Впоследствии, 5 ноября, вступил в силу новый пакет санкций США против Ирана, который глава американской администрации Дональд Трамп назвал "самыми жестокими за всю историю". Новые ограничения коснутся сделок с нефтью, финансовых операций, энергетики и судоходства.