Глава Intel подал в отставку из-за служебного романа

Об этом сообщает The Verge.

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"Недавно Intel была проинформирована о том, что господин Кржанич в прошлом имел консенсуальные отношения с сотрудником компании. Проведенное расследование с привлечением внутренних и внешних адвокатов подтвердило нарушение политики Intel, которая применяется ко всем менеджерам", – отметили в компании.

Личность и пол сотрудника, с которым у Кржанича были отношения, не сообщаются. Известно лишь то, что они происходили по обоюдному согласию, хотя в политике Intel четко указано, что менеджерам компании строго запрещено вступать в отношения с коллегами.

Стоит отметить, что Брайан Кржанич занял пост главы Intel в мае 2013 года, а в самой компании работал с далекого 1982 года. С начала этого года он подвергся критике за то, что в конце 2017 года продал свои акции Intel на сумму около 39 миллионов долларов сразу после того, как в компании узнали об уязвимости Spectre. Некоторые считают, что Кржанич был в курсе неблагоприятных последствий для корпорации и поэтому решил продать свои акции по более выгодной цене.

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Пост главы компании временно занял Роберт Свон, финансовый директор Intel. Он будет исполнять обязанности генерального директора, пока на эту должность не найдут подходящего кандидата внутри компании или за ее пределами.

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