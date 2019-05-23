Глава Киево-Святошинской РГА Смирнова отчиталась о реализованных социальных проектах

2018-й для пристоличного Киево-Святошинского района – это 36 учебных заведений, оборудованных под нужды "Новой украинской школы", 26 капитально отремонтированных школ.

А еще 4 новых и 2 отремонтированных детсада, 2 новых амбулатории, 5 модернизированных и переоборудованных медицинских учреждений, 15 амбулаторий и ФАП с реконструированными системами газоснабжения, обновленная ДЮСШ "Максимум", 3 новых уличных спорткомлекса для единоборств, 5 обновленных школ искусств и 15 обновленных учреждений культуры, 8 единиц коммунальной техники, 7 новых автомобилей для правоохранителей.

О таких достижениях в 2018 году во время публичного отчета на должности главы Киево-Святошинской райгосадминистрации рассказала Мирослава Смирнова.

Она подчеркнула, что по темпам строительства район первый в Киевской области. Поэтому социальная инфраструктура – вопрос №1.

"Для Киево-Святошинского района, учитывая темпы роста населения и специфику пристоличного региона, развитие социальной инфраструктуры является вопросом номер один. В 2018 году мы сосредоточились на укреплении материально-технической базы социальных учреждений, строительстве новых объектов и благоустройстве населенных пунктов района", – прокомментировала Смирнова, отчитавшись о ключевых социальных проектах в сферах образования, медицины, культуры и спорта.

На сегодня в районе строится 9 объектов социальной инфраструктуры. Преимущественно это учебные заведения, в которых больше всего нуждается район. Здесь и известный долгострой –школа в Чабанах, фундамент которой стоял 20 лет. Наконец учебное заведение активно строят. Больше об этом и других объектах в видео.

В контексте введения медреформы к сфере здравоохранения больше всего вопросов. Киево-Святошинский район отличился новыми санитарными автомобилями, ремонтами и строительством медицинских учреждений, а также самым современным оборудованием на десятки миллионов.

Есть о чем отчитываться и в сфере культуры. Проводили ремонтные работы, совершенствовали материально-техническую базу учреждений культуры, художественных школ, библиотек.

Что же касается спорта, то здесь Киево-Святошинский район уже имеет сеть уличных спортивных комплексов для единоборств Street Fight. Бесплатных тренировочных площадок под Киевом уже 5. Строится школа боевых искусств с реабилитационным центром. Также в планах строительство большого бассейна в Боярке.

Речь шла и о ремонте дорог и модернизации жилищно-коммунальной сферы. Всего за год для населенных пунктов района купили 8 единиц коммунальной техники, а дороги ремонтировали в 17 населенных пунктах.

Актуальны и социальные гарантии и помощь. 7 000 жителей района в 2018 году получили материальную помощь по районной программе "Забота", на оздоровление отправили почти 4 500 детей. Плюс 10 000 гривен помощи от района получает каждый военнослужащий во время подписания контракта.

Кстати, район также эффективно сотрудничает с органами безопасности и правопорядка. Мирослава Смирнова рассказала о практике внедрения районных программ, в рамках которых выделяется финансирование для военного комиссариата, райотдела полиции и районного подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В военкомате сделали ремонт и закупили тренировочное страйкбольное оборудование для бойцов территориальной обороны. Для полиции – автомобили и видеорегистраторы, а для ГСЧС – пожарный автомобиль и пневмокаркасную палатку для оперативного развертывания штаба.

По словам Мирославы Смирновой, возможность эффективно и последовательно развивать район появилась после введения бюджетной и налоговой реформ. Финансовая децентрализация дала возможность направлять средства на те проекты и населенные пункты, которые больше всего в этом нуждаются.

За последние четыре года поступления в бюджет района возросли в четыре раза. И если в 2014 году на развитие социальной сферы и реализацию инфраструктурных проектов тратили чуть больше 200 миллионов, то в 2018 – уже более миллиарда. В 2019 году уже выделили более 700 миллионов гривен, и в течение года за счет перевыполнения бюджета эта цифра будет увеличиваться.