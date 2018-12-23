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      Глава Киево-Святошинской РГА сообщила о провокациях политических конкурентов

      17 Читати новину українською
      Председатель Киево-Святошинской РГА Мирослава Смирнова заявила, что в ее квартиру проникли неизвестные лица
      Председатель Киево-Святошинской РГА Мирослава Смирнова заявила, что в ее квартиру проникли неизвестные лица / Facebook-страница Мирослава Смирнова

      Председатель Киево-Святошинской РГА Киевской области Мирослава Смирнова заявила, что в ее квартиру проникли неизвестные лица. Злоумышленники перевернули все, однако практически ничего не забрали, а дорогие вещи демонстративно выставили на столах.

      Об этом она написала на своей странице в Facebook, добавив фотографии устроенного кавардака.

      По мнению Смирновой, проникновение в ее дом – это чистая политика, действия конкурентов, направленные на устрашение и демонстрацию силы. Она добавила, что уже давно открыто заявляла о возможном участии в парламентских выборах 2019 года.

      "Я так понимаю, выборы начались... Заказчик вмешательства в мое личное пространство перешел все границы: сначала случайно падает спортивная арена в Вишневом, теперь это... Разрушать социальные объекты, рисковать жизнями детей, врываться в дома – что же будет дальше? Бесчинства моего конкурента, эта показуха меня не запугают. Я не отступлю", – написала Мирослава Смирнова.

      Чиновница сообщила, что сразу после инцидента вызвала полицию. Следственно-оперативная группа, кинологи работали почти всю ночь.

      По факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 УК Украины "Кража, соединенная с проникновением в жилье", что наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.

       

      Теги: Новости Украины Новости Киева Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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