Глава Киево-Святошинской РГА сообщила о провокациях политических конкурентов

Председатель Киево-Святошинской РГА Киевской области Мирослава Смирнова заявила, что в ее квартиру проникли неизвестные лица. Злоумышленники перевернули все, однако практически ничего не забрали, а дорогие вещи демонстративно выставили на столах.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, добавив фотографии устроенного кавардака.

По мнению Смирновой, проникновение в ее дом – это чистая политика, действия конкурентов, направленные на устрашение и демонстрацию силы. Она добавила, что уже давно открыто заявляла о возможном участии в парламентских выборах 2019 года.

"Я так понимаю, выборы начались... Заказчик вмешательства в мое личное пространство перешел все границы: сначала случайно падает спортивная арена в Вишневом, теперь это... Разрушать социальные объекты, рисковать жизнями детей, врываться в дома – что же будет дальше? Бесчинства моего конкурента, эта показуха меня не запугают. Я не отступлю", – написала Мирослава Смирнова.

Чиновница сообщила, что сразу после инцидента вызвала полицию. Следственно-оперативная группа, кинологи работали почти всю ночь.

По факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 УК Украины "Кража, соединенная с проникновением в жилье", что наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.