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      Глава КС Чехии возмущен решением относительно отеля, который не хотел селить россиян

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      Владелец отеля Томаш Крчмарж
      Владелец отеля Томаш Крчмарж / Фото из открытых источников

      Глава Конституционного суда Чехии Павел Рыхетский заявил, что возмущен постановлением относительно владельца гостиницы, которая не селила россиян без осуждения аннексии Крыма

      Ранее Конституционный суд Чехии стал на сторону отеля в Остраве, который требовал от граждан России письменно подтверждать свое несогласие с аннексией Крыма, сообщает Radio Praha.

      Читайте также: "Не обслуживаю россиян!"– это не дискриминация

      готель чехія анексія
      Записка на дверях отеля / Фото Радио Свобода

      Итак, что предполагаемая дискриминация разрешена, а запрещена только непредсказуемая дискриминация? Прежде всего, нельзя считать правдой то, что якобы не унизительно в рамках "потребительских" отношений субъектов потребовать от клиента письменное подтверждение о согласии или несогласии с политикой своего государства. Неправда и то, что допустима дискриминация на основе гражданства. Это принцип коллективной вины, который вообще в таком деле не применим,
      – сказал Рыхетский.

      Дело возвращено на новое рассмотрение в Верховный административный суд. Рихетский считает, что делом могут заняться европейские суды, ведь в ходе рассмотрения чешские судьи исходили также из согласованных принципов и европейского права, в том числе касающихся международно-правовых стандартов в сфере недопущения дискриминации. Высший административный суд (NSS), по его мнению, должен обратиться в Европейский суд в Люксембурге.

      КС в то же время допускает, что "форма выражения позиции по Крыму могла быть другой, но это, тем не менее, не было по сути рассмотрения".

      С чего начался скандал в чешском отеле?
      Скандал разгорелся весной 2014 года, вскоре после того, как Россия аннексировала украинский Крым. Когда в апреле того года отель Brioni проверила Чешская коммерческая инспекция, там обнаружили объявление, что граждане России не могут поселиться там, если не подпишут заявление с осуждением оккупации Крыма. Инспекция наложила на фирму-владельца отеля штраф в 50 тысяч чешских крон. По нынешнему курсу – это почти 58 тысяч гривен. Впоследствии суды снизили штраф до 5 тысяч.

      Высший административный суд тогда констатировал, что выражение политической позиции не дает права заставлять клиентов отмежевываться от внешней политики их государства. Владельцы отеля не согласились с этим и пришли с обжалованием в Конституционный суд.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма Чехия
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