Глава Microsoft показал, каким смартфоном он пользуется

СЕО корпорации Microsoft Сатья Наделла показал, каким смартфоном он пользуется, и какие приложения на нем он использует. При этом модель устройства вызывает некоторое недоумение.

Об этом пишет mspoweruser.com.



Как известно, Microsoft производит смартфоны серии Lumia, работающих под управлением Windows Phone. Однако, для использования Наделла выбрал другой Android-смартфон – бренда Samsung – это устройство Galaxy S8 или Galaxy S9.

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Также Наделла рассказал о приложениях, которыми он пользуется. В частности, глава Microsoft использует такие программы как Edge browser, Microsoft Launcher, Outlook, Yammer, LinkedIn, Power BI и Teams.

Каким смартфоном пользуется глава Microsoft



Как известно, в последнее время Microsoft отказалась от активного развития собственной мобильной операционной системы и больше не выпускает новые устройства на Windows 10 Mobile. Однако, по слухам, компания работает над созданием Surface Phone, а также разработкой смартфона на Android с собственными приложениями вместо стандартных от Google.

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