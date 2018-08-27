Глава МИД Австрии, на свадьбе которой гулял Путин, потеряла сознание на форуме

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая недавно отгуляла свадьбу, потеряла сознание во время Европейского форума в Альпах.

Как пишут местные СМИ, главе МИД Австрии стало плохо во время мероприятий, которые проходили на полях форума в альпийском местечке Альпбах днем в воскресенье.

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Информацию об ухудшении состояния здоровья главы ведомства подтвердил представитель МИД Австрии Томас Шнелль.

По словам очевидцев, она даже ненадолго потеряла сознание. Медики, которые присутствовали на форуме, быстро оказали ей помощь.

Министр отдыхает в своем номере в отеле и уже выздоравливает,

– добавил Шнелль.

Уже в понедельник Кнайсль присутствовала на дискуссионном мероприятии форума.

Фотоотчет она обнародовала на своей страницах в соцсетях.

#ÖIF Breakout Session zu „Integration: Kultur und Identität“ beim #efa18 u.a. mit @SeyranAtes.#Integration kann ohne Akzeptanz unserer Grundwerte nicht funktionieren. Sie sind das Fundament für vielfältige Lebens-& Entwicklungschancen in Ö & konstitutiv für die österr. Identität pic.twitter.com/b2bRCfo15V — Karin Kneissl (@Karin_Kneissl) 27 серпня 2018 р.

Напомним, 18 августа 53-летняя глава МИД Австрии Карин Кнайсль отпраздновала свадьбу, на которую пригласила президента России Владимира Путина.