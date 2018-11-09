13:52
9 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский отряд наказал Трампа. Черный день календаря
      Вєсті Кремля
      21:57, 8 ноября
      Вести.UA. Эволюция Савченко. Письмо Путину
      Вєсті.UA
      19:54, 8 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США

      Глава МИД Австрии, на свадьбе которой был Путин, отменила визит в РФ из-за шпионского скандал

      129 Читати новину українською
      Карин Кнайсль и Владимир Путин
      Карин Кнайсль и Владимир Путин / news.ru

      Глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свою плановую поездку в Россию в связи с сообщениями о том, что отставной австрийский военный мог шпионить в пользу России на протяжении 20 лет.

      Об этом сообщает Krone Zeitun.

      Читайте также: В Австрии задержали военного, который 20 лет шпионил в пользу России

      Сообщалось, что визит был запланирован на 2-3 декабря.

      Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что подобные действия со стороны России "не улучшат отношения".

      "Подобные действия не улучшат наших отношений с Россией, подобный подход неприемлем", – заявил канцлер Австрии Себастьян.

      Отмечается, что Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль, узнав от министра обороны об инциденте, сразу отменила свой запланированный визит в Россию.

      Напомним, 4 октября власти Нидерландов объявили о высылке в апреле 2018 года четверых россиян, которые планировали совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХЗ).

      Впоследствии Минюст США выдвинул обвинения семерым россиянам в попытке вмешательства в работу сетей крупных международных организаций, таких как Антидопинговое агентство, Организация по запрещению химического оружия, Международная ассоциация легкой атлетики, FIFA и другие. Вслед за США и Нидерландами внешнюю разведку Министерства обороны Российской Федерации в кибератаках обвинила Германия и Канада. Также на действия России отреагировала и Чехия.

      Теги: Новости политики Новости России Австрия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
      сегодня , 13:05 На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
      1 8845
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      сегодня , 08:15 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      7 ноября , 10:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      Андріївська церква для Константинополя: в які ігри грає українська влада?
      сегодня , 12:01 Андріївська церква для Константинополя: в які ігри грає українська влада?
      Андрій Вігірінський
      Впечатляющие достижения украинцев из Книги рекордов Гиннеса
      сегодня , 11:01 Впечатляющие достижения украинцев из Книги рекордов Гиннеса
      Настя Сукач 792
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Взрывы на финише Бостонского марафона: десятки раненых (Видео)
       15 апреля 2013 , 23:33 7
      Демократ Барак Обама выиграл выборы президента США
       7 ноября 2012 , 08:12
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук