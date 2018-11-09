Глава МИД Австрии, на свадьбе которой был Путин, отменила визит в РФ из-за шпионского скандал

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свою плановую поездку в Россию в связи с сообщениями о том, что отставной австрийский военный мог шпионить в пользу России на протяжении 20 лет.

Об этом сообщает Krone Zeitun.

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Сообщалось, что визит был запланирован на 2-3 декабря.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что подобные действия со стороны России "не улучшат отношения".

"Подобные действия не улучшат наших отношений с Россией, подобный подход неприемлем", – заявил канцлер Австрии Себастьян.

Отмечается, что Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль, узнав от министра обороны об инциденте, сразу отменила свой запланированный визит в Россию.

Напомним, 4 октября власти Нидерландов объявили о высылке в апреле 2018 года четверых россиян, которые планировали совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХЗ).



Впоследствии Минюст США выдвинул обвинения семерым россиянам в попытке вмешательства в работу сетей крупных международных организаций, таких как Антидопинговое агентство, Организация по запрещению химического оружия, Международная ассоциация легкой атлетики, FIFA и другие. Вслед за США и Нидерландами внешнюю разведку Министерства обороны Российской Федерации в кибератаках обвинила Германия и Канада. Также на действия России отреагировала и Чехия.