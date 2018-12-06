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      Глава МИД Канады на русском языке высказала претензии Лаврову относительно агрессии на Азове

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      Фриланд на русском языке обратилась к Лаврову
      Фриланд на русском языке обратилась к Лаврову / Фото из открытых источников

      В четверг, 6 декабря, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд раскритиковала действия России в районе Азовского моря. При этом она обратилась к главе МИД РФ Сергею Лаврову на русском языке.

      Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

      "Сергей Викторович, я должна Вам прямо сказать", – сказала Фриланд на русском на заседании Совета глав МИД стран ОБСЕ в Милане, после чего перешла на английский язык.

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      Канадский министр отметила, что "Канада решительно осуждает действия России, нарушающие судоходство в Азовском море и в Керченском проливе".

      По словам Фриланд, особое возмущение в Оттавы вызывает задержание российской стороной в конце ноября украинских кораблей и моряков.

      Что известно о нападении России на украинские корабли в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Новости России Конфликт в Азовском море Сергей Лавров языковый вопрос Канада Христя Фриланд
      Источник: 24 Канал
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