Глава МИД Турции назвал досрочные выборы самыми важными в истории страны

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал досрочные президентские и парламентские выборы, проходящие в стране 24 июня, наиболее важными в истории Турции.

Об этом сообщает Anadolu.

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Это самые важные выборы в нашей истории. Турция сейчас переживает непростой период собственного развития, поскольку в стране меняется форма государственного правления. Надеемся, сегодняшнее голосование положительно отразится на дальнейшем развитии страны,

– заявил министр в интервью журналистам.

Добавим, что по результатам референдума, который проходил 2017 года, новый президент Турции будет обладать более широкими полномочиями.

Напомним, что выборы в Турции должны состояться в ноябре 2019 года, однако из-за сложной ситуации в стране и попытке государственного переворота в 2016 году, Эрдоган перенес дату их проведения.