Глава Минэнерго США Рик Перри уходит в отставку после обвинений в попытке влияния на "Нафтогаз"

Американские СМИ считают, что на такой шаг дипломата подтолкнула ситуация с обвинениями в причастности к "украинскому скандалу". Ему приписывают попытки сменить руководство украинской компании "Нафтогаз". Также он может быть причастен к телефонному разговору между Трампом и Зеленским, после которой инициировали процедуру импичмента главы Белого дома.

Глава Министерства энергетики США заявил об этом Дональду Трампу в четверг, сообщает The New York Times.

Важливо: США пропонували "Нафтогазу" свого радника: ЗМІ знайшли слід Януковича та Бойка

Стоит отметить, что отставку в Перри ожидают уже в течение нескольких недель. Впервые новости о том, что он может покинуть свой пост появились еще до новостей о его причастности к возможному давления на украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее американские СМИ сообщили, что министр энергетики США Рик Перри предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому, ввести в состав правления "Нафтогаза" американца. Говорилось о двух энергетиков из Техаса, родного штата Перри.

Среди прочего Перри якобы требовал от украинских властей принять антикоррупционные меры. Издание также сообщает, что Перри способствовал попыткам Белого дома повлиять на решение Зеленского по расследованию дела компании Burisma, где работал сын Джо Байдена.

Но это еще не все. СМИ также узнали, что группа бизнесменов из окружения Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани пытались сменить руководство "Нафтогаза".