Глава МВФ провела беседу с Порошенко: о чем говорили и договаривались

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард. Они обсудили финансовую ситуацию в Украине и необходимость дальнейших реформ. Лагард указала на макрофинансовую стабильность и успешное функционирование банковской системы страны.

Украине еще многое нужно будет сделать для превращения в современную рыночную экономику, которая жестко регулируется верховенством права, и Международный валютный фонд готов и дальше поддерживать страну в этих усилиях. Об этом сообщило издание УНИАН.

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Украинская экономика способна привлечь больше инвестиций, необходимых для достижения высокого и устойчивого роста. Фонд готов и в дальнейшем поддерживать Украину в этих усилиях,

– рассказала глава МВФ Кристин Лагард.



Кристин Лагард и Петр Порошенко

Отмечается, что Лагард поблагодарила Порошенко за тесное сотрудничество и подчеркнула необходимость в сохранении прогресса, которого удалось достичь в продвижении ключевых реформ. Особенно для обеспечения независимости центрального банка и поддержания стабильности банковской системы.

Кто такая Кристин Лагард? Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда. После окончания первого пятилетнего срока она была назначена на второй срок в июле 2016 года. Лагард является первой женщиной-главой МВФ, а также была первой женщиной-министром финансов среди стран Большой восьмерки.



Кристин Лагард – гражданка Франции, в прошлом министр финансов Франции с июня 2007 года по июль 2011 года; она также занимала должность государственного министра внешней торговли Франции в течение двух лет.