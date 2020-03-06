18:21
6 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      ВОДА В КРЫМУ КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Первые публичные извинения Кадырова. Дагестан вместо Италии
      Вєсті Кремля
      20:21, 5 марта
      Вести.UA: Дуэль Гончаренко и Зеленского. Сексистский конфуз Шмыгаля
      Вєсті.UA
      20:02, 5 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ВОДА В КРЫМУ КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ

      Глава Нацбанка подтвердил правдивость "пленок Гончарука"

      - Читати новину українською

      Председатель Национального банка Украины Яков Смолий признал, что запись разговора руководства НБУ и теперь уже экс-премьера Алексея Гончарука является настоящей. Говорится о так называемой прослушке Гончарука, опубликованной в сети в январе.

      Однако некоторые фрагменты разговора все же были смонтированы, заявил Смолий в интервью изданию "Фокус".

      Важно Джокер поговорил с Гончаруком об отставке, Ермаке и Коломойском

      Он считает, что запись разговора была сделана во время встречи в Кабинете Министров. В то же время Смолий заявил, что не знает, кто записывал разговор.

      В основном запись, которую обнародовали, соответствует тому, что происходило на встрече в Кабмине,
      – сказал он.

      Что известно о "прослушке" Гончарука

      • 15 января в сети опубликовали аудиозапись встречи якобы Алексея Гончарука, который тогда занимал должность премьера, Оксаны Маркаровой, которая была министром финансов, председателя НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой. Во время встречи, которая, вероятно, проходила 16 декабря 2019 года, чиновники обсуждали то, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому причины укрепления курса гривны.
      • Во время разговора "Гончарук" сказал, что он – "полный профан" в экономике. Также он добавил, что у президента Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов". По данному факту уже открыли уголовное производство, делом занимается СБУ.
      • 5 февраля работники СБУ устроили обыск в офисе телеканала "1+1" за тайное прослушивание премьера Гончарука в его кабинете. Правоохранители убеждены, что запись разговора главы правительства с чиновниками Кабмина якобы монтировали на компьютере журналиста-расследователя Евгения Куксина.
      • После этого Гончарук написал заявление об отставке и передал его Зеленскому. Хотя, по закону, премьер подает заявление об отставке в Верховную Раду. Но после встречи с президентом Гончарук остался на посту. Тогда Зеленский дал ему "второй шанс". Однако уже 4 марта Рада отправила Гончарука в отставку.

       

      С праздником 8 марта – трогательные поздравления любимой девушке
      сегодня
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Новости политики Яков Смолий Прослушка Гончарука СБУ НБУ Алексей Гончарук– новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:40 Олег Волошин: что известно о скандальном пророссийском политике из ОПЗЖ
      Анна Запотоцька
      сегодня , 17:30 Замена министра финансов: почему сняли Маркарову и при чем здесь Коломойский
      Богдан Мірошниченко
      27 февраля , 17:16 Истории успеха предпринимателей: как просто создать незабываемый подарок
      Віктор Терешков
      3 марта , 22:55 Кроме кухни и ванной: где стоит установить стиральную машину дома
      Ростислав Струтинський
      сегодня , 17:00 След Ермака на отставке Гончарука
      Олександр Баунов
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук