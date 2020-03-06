Глава Нацбанка подтвердил правдивость "пленок Гончарука"
Председатель Национального банка Украины Яков Смолий признал, что запись разговора руководства НБУ и теперь уже экс-премьера Алексея Гончарука является настоящей. Говорится о так называемой прослушке Гончарука, опубликованной в сети в январе.
Однако некоторые фрагменты разговора все же были смонтированы, заявил Смолий в интервью изданию "Фокус".
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Он считает, что запись разговора была сделана во время встречи в Кабинете Министров. В то же время Смолий заявил, что не знает, кто записывал разговор.
В основном запись, которую обнародовали, соответствует тому, что происходило на встрече в Кабмине,
– сказал он.
Что известно о "прослушке" Гончарука
- 15 января в сети опубликовали аудиозапись встречи якобы Алексея Гончарука, который тогда занимал должность премьера, Оксаны Маркаровой, которая была министром финансов, председателя НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой. Во время встречи, которая, вероятно, проходила 16 декабря 2019 года, чиновники обсуждали то, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому причины укрепления курса гривны.
- Во время разговора "Гончарук" сказал, что он – "полный профан" в экономике. Также он добавил, что у президента Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов". По данному факту уже открыли уголовное производство, делом занимается СБУ.
- 5 февраля работники СБУ устроили обыск в офисе телеканала "1+1" за тайное прослушивание премьера Гончарука в его кабинете. Правоохранители убеждены, что запись разговора главы правительства с чиновниками Кабмина якобы монтировали на компьютере журналиста-расследователя Евгения Куксина.
- После этого Гончарук написал заявление об отставке и передал его Зеленскому. Хотя, по закону, премьер подает заявление об отставке в Верховную Раду. Но после встречи с президентом Гончарук остался на посту. Тогда Зеленский дал ему "второй шанс". Однако уже 4 марта Рада отправила Гончарука в отставку.