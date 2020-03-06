Глава Нацбанка подтвердил правдивость "пленок Гончарука"

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий признал, что запись разговора руководства НБУ и теперь уже экс-премьера Алексея Гончарука является настоящей. Говорится о так называемой прослушке Гончарука, опубликованной в сети в январе.

Однако некоторые фрагменты разговора все же были смонтированы, заявил Смолий в интервью изданию "Фокус".

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Он считает, что запись разговора была сделана во время встречи в Кабинете Министров. В то же время Смолий заявил, что не знает, кто записывал разговор.

В основном запись, которую обнародовали, соответствует тому, что происходило на встрече в Кабмине,

– сказал он.

Что известно о "прослушке" Гончарука