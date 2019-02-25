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      Глава Нацсовета по телерадиовещанию прикрылся письмом СБУ, чтобы не закрыть канал "112 Украина"

      16 Читати новину українською
      Юрий Артеменко
      Юрий Артеменко / 24 канал

      Нардеп Сергей Лещенко поинтересовался, каким письмом от СБУ прикрывался глава Нацсовета Юрий Артеменко, чтобы не рассматривать вопрос об отключении телеканала "112 Украина".

      Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал нардеп от БПП Сергей Лещенко.

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      "По состоянию на момент заседания Нацсовета по вопросам телерадиовещания (13 сентября 2018 года – 24 канал), оставалось меньше недели до окончания срока лицензий, и Нацсовет уже имел все полномочия принять решение – продолжать их или нет. Поскольку "112 канал" имел целую кучу нарушений, им должны были отказать в продлении. Однако вместо принятия такого решения, председатель Нацсовета Юрий Артеменко прикрылся каким-то письмом СБУ. И якобы в этом письме спецслужба попросила не спешить по поводу "Канала 112". Так и сказал: "СБУ просит удержаться", – напомнил нардеп и бывший журналист.

      И вот в своей депутатской почте я нашел ответ на свое обращение, которое направил в СБУ. Увиденное впечатляет! Оказывается, СБУ выступило с совершенно другой рекомендацией, чем ее артикулировал Артеменко. СБУ утверждает, что "Канал 112" не должен (!) получить продление лицензий. Процитирую это письмо СБУ: "По результатам анализа информационной деятельности группы компаний, которые осуществляют вещание под логотипом "112 Украина", прослеживается тенденция к росту количества элементов деструктивной пропаганды государства-агрессора в передачах телеканала",
      – рассказал Лещенко.

      "Кроме этого, изменения в структуре собственности т.н. группы компаний "112 Украина" свидетельствуют о возможных намерениях государства-агрессора к установлению опосредованного контроля за деятельностью вещателя в целях эффективного внедрения технологии воздействия на сознание граждан Украины в собственных интересах", – говорится в письме СБУ к Нацсовету.

      сбу 112 канал

      Копия письма СБУ в Нацсовет по вопросам телерадиовещания

      Далее СБУ подтверждает, что 112 "неоднократно нарушали условия лицензий и требования законодательства, что подтверждалось соответствующими решениями и санкциями Национального совета". И тут же вывод спецслужбы: "просим рассмотреть вопрос об отказе в продлении срока действия лицензий на вещание компаниям, осуществляющим вещание под логотипом" 112 Украина",
      – добавил нардеп.

      Лещенко просит внимательно вчитаться в эти слова: "рассмотреть вопрос об отказе в продлении лицензии". Это просит СБУ в своем сентябрьском обращении к Нацсовету. Тогда как глава Нацсовета сказал, что СБУ просила не спешить с таким решением!

      Видео полного видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 23 февраля 2019

       

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      Источник: 24 канал
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