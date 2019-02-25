Глава Нацсовета по телерадиовещанию прикрылся письмом СБУ, чтобы не закрыть канал "112 Украина"

Нардеп Сергей Лещенко поинтересовался, каким письмом от СБУ прикрывался глава Нацсовета Юрий Артеменко, чтобы не рассматривать вопрос об отключении телеканала "112 Украина".

Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал нардеп от БПП Сергей Лещенко.

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"По состоянию на момент заседания Нацсовета по вопросам телерадиовещания (13 сентября 2018 года – 24 канал), оставалось меньше недели до окончания срока лицензий, и Нацсовет уже имел все полномочия принять решение – продолжать их или нет. Поскольку "112 канал" имел целую кучу нарушений, им должны были отказать в продлении. Однако вместо принятия такого решения, председатель Нацсовета Юрий Артеменко прикрылся каким-то письмом СБУ. И якобы в этом письме спецслужба попросила не спешить по поводу "Канала 112". Так и сказал: "СБУ просит удержаться", – напомнил нардеп и бывший журналист.

И вот в своей депутатской почте я нашел ответ на свое обращение, которое направил в СБУ. Увиденное впечатляет! Оказывается, СБУ выступило с совершенно другой рекомендацией, чем ее артикулировал Артеменко. СБУ утверждает, что "Канал 112" не должен (!) получить продление лицензий. Процитирую это письмо СБУ: "По результатам анализа информационной деятельности группы компаний, которые осуществляют вещание под логотипом "112 Украина", прослеживается тенденция к росту количества элементов деструктивной пропаганды государства-агрессора в передачах телеканала",

– рассказал Лещенко.

"Кроме этого, изменения в структуре собственности т.н. группы компаний "112 Украина" свидетельствуют о возможных намерениях государства-агрессора к установлению опосредованного контроля за деятельностью вещателя в целях эффективного внедрения технологии воздействия на сознание граждан Украины в собственных интересах", – говорится в письме СБУ к Нацсовету.

Копия письма СБУ в Нацсовет по вопросам телерадиовещания

Далее СБУ подтверждает, что 112 "неоднократно нарушали условия лицензий и требования законодательства, что подтверждалось соответствующими решениями и санкциями Национального совета". И тут же вывод спецслужбы: "просим рассмотреть вопрос об отказе в продлении срока действия лицензий на вещание компаниям, осуществляющим вещание под логотипом" 112 Украина",

– добавил нардеп.

Лещенко просит внимательно вчитаться в эти слова: "рассмотреть вопрос об отказе в продлении лицензии". Это просит СБУ в своем сентябрьском обращении к Нацсовету. Тогда как глава Нацсовета сказал, что СБУ просила не спешить с таким решением!

Видео полного видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 23 февраля 2019