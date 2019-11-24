Глава" Нафтогаза " Коболев готов свидетельствовать по делу Джулиани: что об этом нужно знать
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев готов свидетельствовать в расследовании США в отношении деловых отношений личного адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани.
Очень вероятно, что его пригласят для дачи показаний по этому делу, об этом Коболев заявил в интервью Time.
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Федеральные прокуроры расследуют деятельность Джулиани и вероятные нарушения им законодательства о финансировании избирательных кампаний и незаконного лоббирования.
Расследование связано с делом против двух соратников Джулиани – Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которым в прошлом месяце выдвинули подозрение о нарушении законов о финансировании избирательных кампаний.
Издание отмечает, что показания Коболева могут прояснить недавние заявления руководителей энергетических ведомств США и Украины о попытке Парнаса и Фрумана заменить руководство "Нафтогаза". Оно якобы сопротивлялось их попыткам заключить выгодную для них сделку в Украине.
На вопрос, готов ли руководитель "Нафтогаза" предоставить прокурорам информацию о Джулиани или об Парнасе и Фрумане, он ответил: "И то, и другое. Все связано".
В то же время глава правления "Нафтогаза" отказался комментировать что именно он планирует рассказать о Джулиани или двух его соратниках.
Я бы не хотел опережать мои показания,
– сказал он.
Показания Коболева дополнят показания, которые дал глава дивизиона "Газ" в НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов в Нью-Йорке 21 ноября.
Вероятное давление на "Нафтогаз": что нужно знать
- Группа бизнесменов из окружения президента США Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани, пытались сменить руководство украинской газовой компании "Нафтогаз".
- Бизнесменами из окружения Трампа и Джулиани были два уроженца СССР Лев Парнас и Игорь Фруман, а также нефтяной магнат из штата Флорида Гарри Саджиант III.
- Они продвигали связь с Джулиани и Трампом, пытаясь изменить высшее руководство крупной государственной газовой компании Украины. План состоял в том, чтобы направить выгодные контракты компаниям контролируемым союзниками Трампа.
- Согласно плану бизнесменов, гендиректора "Нафтогаза" Андрея Коболева должен был заменить другой топ-менеджер компании Андрей Фаворов. Однако план был сорван проигрышем бывшего президента Украины Петра Порошенко на выборах 2019 года Владимиру Зеленскому.
- После этого министр энергетики США Рик Перри попытался сменить команду топ-менеджеров "Нафтогаза"
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