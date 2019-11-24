Глава" Нафтогаза " Коболев готов свидетельствовать по делу Джулиани: что об этом нужно знать

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев готов свидетельствовать в расследовании США в отношении деловых отношений личного адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани.

Очень вероятно, что его пригласят для дачи показаний по этому делу, об этом Коболев заявил в интервью Time.

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Федеральные прокуроры расследуют деятельность Джулиани и вероятные нарушения им законодательства о финансировании избирательных кампаний и незаконного лоббирования.

Расследование связано с делом против двух соратников Джулиани – Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которым в прошлом месяце выдвинули подозрение о нарушении законов о финансировании избирательных кампаний.

Издание отмечает, что показания Коболева могут прояснить недавние заявления руководителей энергетических ведомств США и Украины о попытке Парнаса и Фрумана заменить руководство "Нафтогаза". Оно якобы сопротивлялось их попыткам заключить выгодную для них сделку в Украине.

На вопрос, готов ли руководитель "Нафтогаза" предоставить прокурорам информацию о Джулиани или об Парнасе и Фрумане, он ответил: "И то, и другое. Все связано".

В то же время глава правления "Нафтогаза" отказался комментировать что именно он планирует рассказать о Джулиани или двух его соратниках.

Я бы не хотел опережать мои показания,

– сказал он.

Показания Коболева дополнят показания, которые дал глава дивизиона "Газ" в НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов в Нью-Йорке 21 ноября.

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