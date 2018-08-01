19:54
1 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 17°C
  • четверг
    28°C 18°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ НАПАДЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Попрошайка Кадыров. Блендер от Путина.
Вєсті Кремля
22:18, 31 июля
Вести.UA. Актерские таланты Ляшко. Президентский деликатес от Добкина
Вєсті.UA
20:49, 31 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ НАПАДЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНЕ

Глава Одесской области просит премьер-министра остановить коррупцию в портах

45 Читати новину українською
Морской порт
Морской порт / mind.ua

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов инициировал ликвидацию Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря.

Глава области подписал соответствующее письмо премьер-министру Владимиру Гройсману.

"Несмотря на несовершенство нормативно-правовой базы и отсутствие подзаконных актов, без регламентированных процедур, на усмотрение инспекторов Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря осуществляется отбор проб воды и проведения их анализа. Это приводит к умышленной задержке судов на длительное время, что означает уплату денежных средств в виде штрафов. А это, в свою очередь, приводит к убыткам, которые исчисляются десятками тысяч долларов США для грузовладельцев и сотнями тысяч долларов США для судовладельцев за простой", – говорится в письме.

Также в обращении к председателю Правительства глава Одесского региона отметил необходимость осуществления проверки деятельности Госэкоинспекции Черного моря по поводу обоснованности ранее наложенных санкций.

"Экоинспекция отчитывается о 300 тысяч долларах, заработанных в бюджет с начала года. Это против миллионов долларов, что теряют мировые компании во время простоя в портах. Судовладельцы даже включают в договоры фрахтования специальное "украинское предостережение" (англ. Ukrainian Clause), в котором предупреждают фрахтователей, что для предотвращения задержки судна в украинском порту необходимо добавить в дисбурсментский счет от 3 до 5 тысяч долларов", – отметил председатель Одесской ОГА Степанов.

Накануне бизнесмены и портовики сообщили руководителю региона, что экоинспекторы неправомерно останавливают судна и требуют взятку или выписывают штрафы за якобы ухудшение качества морской воды во время сброса балластной воды.

Во время совещания предприниматели привели ряд показательных случаев.

В частности, в апреле-мае 2018 года после проведения радиологического контроля груза судна "BLUE LAKE STAR" (экспорт подсолнечного масла), по информации агента, госэкоинспекторы отказались проставлять отметки на коносаменте. А без этого документа таможня не пропускает груз. Следовательно, через простой судовладелец потерял около 100 тыс. долларов США.

А в морском порту "Южный" (с 26.01.2018 по 18.02.2018) было задержано восемь судов с грузом аммиака. Экоинспекция тогда отказала в осуществлении экологического/радиологического контроля груза из-за нарушений, которые были допущены со стороны ОПЗ при нагрузке.

При этом, претензии к грузу или судам не были объявлены. Однако груз из порта не вышел. Ориентировочная сумма демереджа 8 судов составила около 540 тыс. долларов США.

Аналогичная ситуация произошла с судном "KINGFISHER" (груз – глина) – под нагрузкой находилось с 03.05.2018 г по 12.05.2018 г. После того экониспекция поставила штамп "ВЫВОЗ ЗАПРЕЩЕН". Простой до 13.05.2018. Демередж – 15 тыс. долларов США.

Отметим, как сообщала пресс-служба Одесской ОГА, 31 июля Максим Степанов провел совещание с участием предпринимателей, портовиков и должностных лиц Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря.

Теги: Новости Одессы Владимир Гройсман
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В Украине появятся новые серии автомобильных номеров: список
сегодня, 19:15 В Украине появятся новые серии автомобильных номеров: список
Путин – прототип африканского лидера: почему Россия вскоре превратится в Зимбаве
сегодня, 19:00 Путин – прототип африканского лидера: почему Россия вскоре превратится в Зимбаве
Іван Яковина
Путешествия по Украине: самые интересные места Запорожской области, в которые можно влюбиться
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: самые интересные места Запорожской области, в которые можно влюбиться
Олесь Друкач
Погубит ли "украинский" вопрос Пола Манафорта?
сегодня, 17:01 Погубит ли "украинский" вопрос Пола Манафорта?
Борис Немировський
Снайпер батальона "Донбасс": Invictus Games я променял на Авдеевку
сегодня, 16:00 Снайпер батальона "Донбасс": Invictus Games я променял на Авдеевку
Євгенія Мазур
Власть возьмется расследовать откуда у украинцев деньги на покупку авто
 3 февраля 2012 , 12:39 226
"Приватбанк" на несколько дней может приостановить работу, – журналист
 18 декабря 2016 , 16:11 9
В Белоруссии нет валюты для покупки иностранных лекарств
 10 октября 2011 , 20:50
НБУ предлагает ограничить наличные расчеты для физических лиц
 4 марта 2013 , 20:05 0
Экономика Украины из-за войны упадет на 7,25%, — МВФ
 2 сентября 2014 , 19:21
Доллар и евро подешевели — курсы валют на 15 сентября
 15 сентября 2014 , 13:42
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук