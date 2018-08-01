Глава Одесской области просит премьер-министра остановить коррупцию в портах

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов инициировал ликвидацию Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря.

Глава области подписал соответствующее письмо премьер-министру Владимиру Гройсману.



"Несмотря на несовершенство нормативно-правовой базы и отсутствие подзаконных актов, без регламентированных процедур, на усмотрение инспекторов Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря осуществляется отбор проб воды и проведения их анализа. Это приводит к умышленной задержке судов на длительное время, что означает уплату денежных средств в виде штрафов. А это, в свою очередь, приводит к убыткам, которые исчисляются десятками тысяч долларов США для грузовладельцев и сотнями тысяч долларов США для судовладельцев за простой", – говорится в письме.

Также в обращении к председателю Правительства глава Одесского региона отметил необходимость осуществления проверки деятельности Госэкоинспекции Черного моря по поводу обоснованности ранее наложенных санкций.

"Экоинспекция отчитывается о 300 тысяч долларах, заработанных в бюджет с начала года. Это против миллионов долларов, что теряют мировые компании во время простоя в портах. Судовладельцы даже включают в договоры фрахтования специальное "украинское предостережение" (англ. Ukrainian Clause), в котором предупреждают фрахтователей, что для предотвращения задержки судна в украинском порту необходимо добавить в дисбурсментский счет от 3 до 5 тысяч долларов", – отметил председатель Одесской ОГА Степанов.

Накануне бизнесмены и портовики сообщили руководителю региона, что экоинспекторы неправомерно останавливают судна и требуют взятку или выписывают штрафы за якобы ухудшение качества морской воды во время сброса балластной воды.

Во время совещания предприниматели привели ряд показательных случаев.

В частности, в апреле-мае 2018 года после проведения радиологического контроля груза судна "BLUE LAKE STAR" (экспорт подсолнечного масла), по информации агента, госэкоинспекторы отказались проставлять отметки на коносаменте. А без этого документа таможня не пропускает груз. Следовательно, через простой судовладелец потерял около 100 тыс. долларов США.

А в морском порту "Южный" (с 26.01.2018 по 18.02.2018) было задержано восемь судов с грузом аммиака. Экоинспекция тогда отказала в осуществлении экологического/радиологического контроля груза из-за нарушений, которые были допущены со стороны ОПЗ при нагрузке.



При этом, претензии к грузу или судам не были объявлены. Однако груз из порта не вышел. Ориентировочная сумма демереджа 8 судов составила около 540 тыс. долларов США.

Аналогичная ситуация произошла с судном "KINGFISHER" (груз – глина) – под нагрузкой находилось с 03.05.2018 г по 12.05.2018 г. После того экониспекция поставила штамп "ВЫВОЗ ЗАПРЕЩЕН". Простой до 13.05.2018. Демередж – 15 тыс. долларов США.

Отметим, как сообщала пресс-служба Одесской ОГА, 31 июля Максим Степанов провел совещание с участием предпринимателей, портовиков и должностных лиц Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря.