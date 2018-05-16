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Глава OnePlus поделился фото, которые сделал на еще неанонсированный OnePlus 6

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Глава OnePlus поделился фото, которые сделал на еще неанонсированный OnePlus 6
Глава OnePlus поделился фото, которые сделал на еще неанонсированный OnePlus 6 / Фото из свободных источников

Перед официальной презентацией флагманского смартфона OnePlus 6 генеральный директор компании Пит Лау решил похвастаться возможностями съемки новинки.

Об этом сообщает Android Headlines.

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Лау опубликовал в социальной сети Weibo несколько фотографий, которые были сделаны на флагманскую камеру OnePlus 6.

Фото зроблені на OnePlus 6
Фото сделанные на OnePlus 6

Фото зроблені на OnePlus 6
Фото сделанные на OnePlus 6

Фото зроблені на OnePlus 6
Фото сделанные на OnePlus 6

Фото зроблені на OnePlus 6
Фото сделанные на OnePlus 6

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Стоит отметить, что согласно различным утечкам, OnePlus 6 получит двойную камеру с модулями на 16 и 20 мегапикселей. И хотя разрешающая способность сенсоров такая же, как у предшественника, в новинке ожидаются наличие системы оптической стабилизации изображения и возможность записи очень медленного видео.

Теги: Техно Китай Смартфоны
Источник: 24 Канал
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