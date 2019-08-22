Глава парламента Новой Зеландии покормил младенца коллеги прямо на рабочем месте: милые фото

Спикер парламента Новой Зеландии Тревор Маллард покормил младенца своего коллеги прямо во время заседания и уже стал звездой сети. Пользователей порадовало и умилило фото, на котором Маллард просто в своем кресле спикера поит ребенка молоком.

Кроме того, Маллард поздравил отца ребенка Таматти Кофи и его партнера с рождением младенца.

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Обычно, это кресло только для спикера, но сегодня у меня вип-гость,

– написал спикер парламента Новой Зеландии.

Добавим, что ребенок родился у гей-пары благодаря суррогатной матери.

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA — Trevor Mallard (@SpeakerTrevor) August 21, 2019



Таматти Кофи со своим младенцем в парламенте