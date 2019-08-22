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      Глава парламента Новой Зеландии покормил младенца коллеги прямо на рабочем месте: милые фото

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      Тревор Маллард покормил младенца своего коллеги
      Тревор Маллард покормил младенца своего коллеги / Twitter.com/SpeakerTrevor

      Спикер парламента Новой Зеландии Тревор Маллард покормил младенца своего коллеги прямо во время заседания и уже стал звездой сети. Пользователей порадовало и умилило фото, на котором Маллард просто в своем кресле спикера поит ребенка молоком.

      Кроме того, Маллард поздравил отца ребенка Таматти Кофи и его партнера с рождением младенца.

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      Обычно, это кресло только для спикера, но сегодня у меня вип-гость,
      – написал спикер парламента Новой Зеландии.

      Добавим, что ребенок родился у гей-пары благодаря суррогатной матери.

      Тіматті Кофі з дитиною парламент Нова Зеландія
      Таматти Кофи со своим младенцем в парламенте

      Тіматті Кофі зі своїм партнером та дитиною, народженою від сурогатної матері
      Тиматти Кофи со своим партнером и ребенком, рожденным от суррогатной матери​

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Дети и несовершеннолетние Курьезные новости Новая Зеландия
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