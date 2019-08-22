Глава парламента Новой Зеландии покормил младенца коллеги прямо на рабочем месте: милые фото
Спикер парламента Новой Зеландии Тревор Маллард покормил младенца своего коллеги прямо во время заседания и уже стал звездой сети. Пользователей порадовало и умилило фото, на котором Маллард просто в своем кресле спикера поит ребенка молоком.
Кроме того, Маллард поздравил отца ребенка Таматти Кофи и его партнера с рождением младенца.
Читайте также: Девять медсестер, которые забеременели одновременно, родили: трогательные фото
Обычно, это кресло только для спикера, но сегодня у меня вип-гость,
– написал спикер парламента Новой Зеландии.
Добавим, что ребенок родился у гей-пары благодаря суррогатной матери.
Таматти Кофи со своим младенцем в парламенте
Тиматти Кофи со своим партнером и ребенком, рожденным от суррогатной матери