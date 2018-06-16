Глава Пентагона обвинил Путина в возмутительных действиях против США

Российская Федерация во главе с президентом Владимиром Путиным пытается подорвать моральный авторитет Соединенных Штатов Америки и расколоть единство НАТО.

Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис на выпускном вечере в военно-морском колледже в Ньюпорте, передает "Интерфакс".

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Он (президент РФ Владимир Путин – "24") стремится снизить привлекательность западной демократической модели и пытается взорвать американский моральный авторитет. Его действия направлены не на то, чтобы бросить вызов нашему оружию прямо сейчас, но чтобы ослабить и скомпрометировать нашу веру в наши идеалы,

– заявил Мэттис.

По его словам, Россия стала первой со времен Второй мировой войны страной, которая перечеркнула международные границы, применив силу, в Грузии и Украине".

Кроме того, глава Пентагона положительно отреагировал на перспективу отношений США с Северной Кореей.

Мэттис подчеркнул, что саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына доказывает, что "прошлое не обязательно определяет будущее" и открывает возможность нового пути к миру".