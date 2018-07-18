Глава Пентагона открыт для переговоров с министром обороны России - Reuters

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис дал понять, что открыт для переговоров с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что два чиновника США сообщили агентству на условиях анонимности, что Маттис открыт для переговоров с российским коллегой, но одновременно он особо не ищет возможности переговоров с Шойгу, лично или по телефону.

В Пентагоне от официальных комментариев по данному вопросу отказались.

Там заявили, что не получали никакого предложения из Москвы о переговорах, несмотря на замечания Шойгу на прошлой неделе, что Мэттис отклонил такое предложение,

– говорится в сообщении.

Переговоры Мэттиса и Шойгу, в случае их проведения, станут первой встречей глав оборонных ведомств двух стран с 2015 года, отметили в Reuters.

В агентстве отметили, что возможность переговоров всплыла после встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина в понедельник в Хельсинки.