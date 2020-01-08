Глава правительства Ирака получил устное предупреждение от Ирана об атаках на базы США
Премьер Ирака Адил Абдул Махди получил уведомление от властей Ирана о неизбежной атаке на военные объекты коалиции во главе с США в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Устное сообщение премьер получил после полуночи, сообщает Al-Arabia.
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Предупреждение поступило до того, как Иран начал атаки на военные базы коалиции во главе с США на иракской территории. В сообщении говорилось о том, что удары будут ограничиваться только местами, где расположены американские военные, но точные локации не уточнялись.
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Адил Абдул Махди отметил, что его страна выступает против любого нарушения суверенитета.
Что касается ситуации, премьер добавил, что существует угроза начала "опустошительной тотальной войны" не только в Ираке, но и во всем ближневосточном регионе и даже во всем мире.
Конфилкт США с Ираном и убийство Сулеймани: основное
- В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили иранского генерала и заместителя лидера иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Приказ о ликвидации Касема Сулеймани лично отдал президент США Дональд Трамп.
- Лидеры нескольких иракских военизированных группировок и лидеры Ирана пообещали отомстить Соединенным Штатам. Заметим, что на военных базах США в Ираке находятся до 5 тысяч военных.
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