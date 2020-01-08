17:49
8 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ребрендинг МИД России. Мокрая традиция космонавтов
      Вєсті Кремля
      21:29, 7 января
      Вести.UA. Жир: Аваков останавливает путч Порошенко. Ложь Медведчука
      Вєсті.UA
      17:45, 7 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Глава правительства Ирака получил устное предупреждение от Ирана об атаках на базы США

      112 Читати новину українською
      Премьер Ирака получил уведомление от властей Ирана об атаке на военные объекты США / middleeastmonitor.com

      Премьер Ирака Адил Абдул Махди получил уведомление от властей Ирана о неизбежной атаке на военные объекты коалиции во главе с США в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

      Устное сообщение премьер получил после полуночи, сообщает Al-Arabia.

      Читайте также: Это была лишь пощечина, – Иран выдвинул ультиматум США после атаки на военные базы

      Предупреждение поступило до того, как Иран начал атаки на военные базы коалиции во главе с США на иракской территории. В сообщении говорилось о том, что удары будут ограничиваться только местами, где расположены американские военные, но точные локации не уточнялись.

      К теме: Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

      Адил Абдул Махди отметил, что его страна выступает против любого нарушения суверенитета.

      Что касается ситуации, премьер добавил, что существует угроза начала "опустошительной тотальной войны" не только в Ираке, но и во всем ближневосточном регионе и даже во всем мире.

      Конфилкт США с Ираном и убийство Сулеймани: основное

      Фильмы под елку: 10 лучших новогодних фильмов
      сегодня
      23502
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Иран Ирак Конфликт между США и Ираном
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:50 Все о погибших в авиакатастрофе в Тегеране украинцах
      Ірина Кошанська 4214
      сегодня , 15:14 Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео
      Северин Трач 18444
      сегодня , 13:50 "Я буду утром, мама": родители погибшего бортпроводника МАУ рассказали о последнем разговоре
      Северин Трач 5874
      сегодня , 13:39 Жена просила не лететь: что известно о семье погибшего командира разбившегося самолёта в Иране
      Северин Трач 1795
      сегодня , 12:30 "Зачистка свідків": розбився вертоліт з пілотами РФ, які брали участь в агресії проти України
      Михайло Макарук 1309
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук