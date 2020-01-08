Глава правительства Ирака получил устное предупреждение от Ирана об атаках на базы США

Премьер Ирака Адил Абдул Махди получил уведомление от властей Ирана о неизбежной атаке на военные объекты коалиции во главе с США в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Устное сообщение премьер получил после полуночи, сообщает Al-Arabia.

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Предупреждение поступило до того, как Иран начал атаки на военные базы коалиции во главе с США на иракской территории. В сообщении говорилось о том, что удары будут ограничиваться только местами, где расположены американские военные, но точные локации не уточнялись.

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Адил Абдул Махди отметил, что его страна выступает против любого нарушения суверенитета.

Что касается ситуации, премьер добавил, что существует угроза начала "опустошительной тотальной войны" не только в Ираке, но и во всем ближневосточном регионе и даже во всем мире.

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