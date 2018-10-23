Глава профсоюза о том, как украинских заробитчан в Польше обманывают и выбрасывают на улицу

Почти половина украинцев в Польше работает нелегально и никак не защищена.

Польша – одна из самых популярных стран для украинских заробитчан. Почти половина украинцев в стране работает нелегально и никак не защищена. Простой украинский работник, как бы он ни был оформлен в Польше – хоть с визой, хоть с договором, – как правило, не имеет никаких возможностей защитить свои права и себя. Об этом 112.ua рассказал глава профсоюза "Трудовая солидарность" Виталий Махинько.

Вместо заработков люди часто оказываются в ситуации, когда не имеют ни крыши над головой, ни средств к существованию и не могут уехать обратно в Украину. "Мы сейчас занимаемся случаем парня, которого в Польшу пригласил его давний знакомый. Он работал в пригороде Варшавы в такси Uber. Парень приехал по безвизу (на 90 дней). Работал 2 месяца. Ему предоставили жилье и автомобиль. Парень 2 месяца проработал, и ему сказали, что он должен 1500 злотых. Забрали у него паспорт и сказали, чтобы отрабатывал. В итоге у него сейчас нет паспорта, и он не может вернуться в Украину, при этом у него истекает срок разрешения на пребывание в стране. В посольстве он узнал, что за изготовление документа, по которому он может вернуться домой, нужно заплатить деньги, которых у него не было. Но, более того, ему негде жить и приходилось ночевать в машине. Сейчас ему предоставила жилье и купила продукты Международная организация миграции. Мы инициировали обращение в полицию. Вопрос уже решается", - рассказал Махинько.

Он уточнил, что, несмотря на то, что профсоюз был вынужден закрыть горячие линии в Польше (обращений было столько, что сотрудники были не в силах помочь всем), люди все равно находят контакты, и каждый день поступает до десятка обращений. В первую очередь помощь получают те, кто вступил в профсоюз еще в Украине, перед отъездом в Польшу.

По словам Махинько, одно из самых распространенных нарушений – это когда в большинстве случаев польские работодатели не выплачивают человеку последнюю зарплату: "Работник возвращается в Украину, к примеру, 3 сентября, и ему говорят, что 15 сентября ему вышлют деньги, но на самом деле ничего не происходит. Если повезет и на предприятие нагрянет проверка по его жалобе, работодатель разводит руками и говорит, мол, деньги вот, пусть приезжает и забирает. А у человека, например, закончилась виза или он по биометрическому паспорту приезжал на 90 дней (по закону затем должен находиться в Украине минимум 90 дней). А вот когда через три месяца он даже и вернется, с ним никто не станет разговаривать и денег не вернут. А деньги на дорогу будут потрачены".

Особенно несладко приходится мигрантам, которые заняты в сельском хозяйстве в Польше, говорит Махинько: "Члены нашего профсоюза на таких работах не заняты, и мы никому не советуем. В большинстве случаев людям приходится жить в селах в ужасных условиях. Часто их селят в бараки, где на десятки человек один душ, туалет – выгребная яма на улице. К тому же, например, на сборе клубники несколько дней зарабатываешь хорошо, затем начинаются дожди, и ты сидишь ни с чем, проедаешь уже заработанные деньги".

В Польше почти нет компаний, которые на 100% нормально работают с украинцами. Таких очень мало, и, не зная детально ситуацию на рынке труда, самостоятельно их найти невозможно, рассказывает глава профсоюза "Трудовая солидарность": "У большинства поляков, которые принимают на работу украинцев, есть свои координаторы. Мы их между собой называем надзирателями. И знаете, не так поляки, бывает, относятся к нам, украинцам, как наши соотечественники. Я в таких случаях вспоминаю рассказы бабушки о полицаях, когда они порой были страшнее немцев. Очень часто такие надзиратели просто ни во что не ставят украинцев, оскорбляют, матерят".

Если человек возмущается или жалуется, его могут просто выбросить на улицу. "При трудоустройстве многие агентства по найму в Польше подсовывают на подпись бумагу о расторжении договора по обоюдному соглашению, без претензий к работодателю… с открытой датой. И если что-то не так, например, человек возмущается условиями проживания или несправедливой оплатой, в бумагу просто вписывается дата", - говорит Махинько.

С этой проблемой сталкиваются десятки тысяч трудовых мигрантов из Украины.