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      Глава РПЦ Кирилл вспомнил про "братьев и сестер из Украины" во время новогодней службы

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      Глава РПЦ Кирилл назвал украинцев братьями и призвал россиян за них помолиться
      Глава РПЦ Кирилл назвал украинцев братьями и призвал россиян за них помолиться / Соцсети

      Глава РПЦ Кирилл перед началом новогоднего молебна в храме Христа спасителя в Москве, сказал несколько слов и об Украине. Как убеждает он, политики не смогут разрушить духовное единство украинцев.

      Как пишет информационное агентство "Интерфакс", Кирилл призвал помолиться за братьев и сестер в Украине, которые проходят через тяжелый период своей новейшей истории".

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      "Будем надеяться, что все эти неурядици и весь этот беспорядок пойдут, и никакие силы не разрушат духовное единство украинского народа, не разрушат Православную церковь, которая несет спасение людям", – подчеркнул священнослужитель.

      Также Кирилл заметил, нет такой власти ни у кого из мирских владык, зато они надеются, что Господь в ответ на их молитвы поддержит украинских братьев и сестер.

      Кроме того, поздравляя всех присутствующих в главном храме РФ с наступающим годом, глава РПЦ пожелал, чтобы Божье благословение находилось над Россией и всей исторической Русью.

      К слову, ранее Кирилл пригрозил вселенскому патриарху Варфоломею страшным судом из-за предоставления украинской церкви автокефалии.

      Теги: Новости Украины Новости политики РПЦ Украина – Россия Новости России
      Источник: 24 Канал
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