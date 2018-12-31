Глава РПЦ Кирилл вспомнил про "братьев и сестер из Украины" во время новогодней службы

Глава РПЦ Кирилл перед началом новогоднего молебна в храме Христа спасителя в Москве, сказал несколько слов и об Украине. Как убеждает он, политики не смогут разрушить духовное единство украинцев.

Как пишет информационное агентство "Интерфакс", Кирилл призвал помолиться за братьев и сестер в Украине, которые проходят через тяжелый период своей новейшей истории".

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"Будем надеяться, что все эти неурядици и весь этот беспорядок пойдут, и никакие силы не разрушат духовное единство украинского народа, не разрушат Православную церковь, которая несет спасение людям", – подчеркнул священнослужитель.

Также Кирилл заметил, нет такой власти ни у кого из мирских владык, зато они надеются, что Господь в ответ на их молитвы поддержит украинских братьев и сестер.

Кроме того, поздравляя всех присутствующих в главном храме РФ с наступающим годом, глава РПЦ пожелал, чтобы Божье благословение находилось над Россией и всей исторической Русью.

К слову, ранее Кирилл пригрозил вселенскому патриарху Варфоломею страшным судом из-за предоставления украинской церкви автокефалии.