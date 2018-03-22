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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Глава Ryanair прилетел в Киев: фото

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Глава Ryanair Майкл О'Лири прилетел в Киев
Глава Ryanair Майкл О'Лири прилетел в Киев / Фото с Twitter

Глава крупнейшего европейского лоукост-перевозчика Ryanair Майкл О'Лири прилетел в украинский аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщается на Twitter-странице Аvianews.com.

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"Сам глава Ryanair Майкл О'Лири уже в Борисполе", – говорится в сообщении.

На фото рядом с ним можно увидеть и министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Также отмечается, что О'Лири прилетел самолетом Ryanair, который второй раз в истории приземлился в Борисполе.

Отметим, 23 марта в терминале F аэропорта запланирована пресс-конференция с участием представителей авиакомпании Ryanair о начале полетов перевозчика из Украины.

Напомним, 21 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что крупнейший европейский лоукост-перевозчик Ryanair и украинский аэропорт "Борисполь" успешно завершили переговоры, поэтому в ближайшее время будет подписано соглашение о полетах. Впоследствии появилась информация, что Ryanair начнет летать из "Борисполя" и аэропорта Львова с конца октября 2018 года.

Теги: Новости Украины Новости Киева Владимир Омелян Новости Борисполя Ryanair
Источник: 24 Канал
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