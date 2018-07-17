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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Глава Samsung засветил еще неанонсированный смартфон Galaxy Note9

47 Читати новину українською
Реальное фото Galaxy Note9
Реальное фото Galaxy Note9 / sammobile.com

СЕО компании Samsung Дон-Джин Кох случайно показал новый флагманский смартфон компании Galaxy Note9. Главу компании сняли папарацци с устройством в руках.

Про це повідомляє sammobile.com.

Как ранее сообщалось, Samsung Galaxy Note9 извне мало чем будет отличаться от Note8, но у него будет другое размещение модуля камер и сенсора отпечатков пальцев. О чем и свидетельствует фото папарацци. На кадрах видно, что сенсор отпечатков размещен ниже камеры.

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Также известно, что новый флагман получит стилус S Pen. По слухам устройство будет иметь 6,4-дюймовый вытянутый AMOLED-дисплей, а емкость аккумулятора будет 3850-4000 мАч.

Galaxy Note9

Galaxy Note9 засветил глава компании Samsung

Как известно, Samsung планирует официально представить Galaxy Note9 девятого августа.

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Теги: Смартфоны Техно Samsung
Источник: 24 Канал
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