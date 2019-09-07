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      Глава СБУ, президенты и олигархи: кто праздновал юбилей депутата от "ОПЗЖ" Григория Суркиса

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      Кто праздновал юбилей Григория Суркиса
      Кто праздновал юбилей Григория Суркиса / Схеми

      4 сентября 2019 исполнилось 70 лет Григорию Суркису. Это депутат и один из главных спонсоров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. А еще он бывший президент киевского "Динамо" (теперь клубом руководит его младший брат Игорь) и Федерации футбола Украины.

      В 2019 году Григорий Суркис вернулся в украинский парламент. Прошел он туда от "Оппозиционной платформы - за жизнь", где был 17-м номер в списке на выборах. А еще Григорий Суркис – официальный спонсор партии. Он дал 1,5 миллиона гривен на "ОПЗЖ", а его племянница Марина Суркис перечислила еще 1,5 миллиона. Он близкий соратник Виктора Медведчука – были еще вместе в СДПУ(о). И именно финансированием "ОПЗЖ" заинтересовался президент Украины Владимир Зеленский.

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      "Партия господина Медведчука: там еще есть большие вопросы – это его партия? Или это временное объединение? И кто они такие. Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии. У нас есть ответы – объемы кэша откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", – заявил в конце августа в интервью Владимир Зеленский.

      Но вместо того, чтобы лучше проверить эти заявления, нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отправился на празднование юбилея Григория Суркиса. Был там и бывший глава СБУ Василий Грицак. Баканов же приехал туда не сам. На входе в отель InterContinental его ждал первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".


      Иван Баканов покидает вечеринку Григория Суркиса

      О том, что Баканов и Шефир были именно на праздновании дня рождения бизнесмена Григория Суркиса, свидетельствуют пакеты элитного бренда Fendi, с которыми отель в тот вечер оставляли все гости. Примечательно, что за две недели до своего дня рождения Григорий Суркис посещал центральный офис Службы безопасности Украины, где располагается кабинет Баканова.

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      Кроме них, было и немало других "звездных" гостей на праздновании юбилея. На дне рождения Григория Суркиса журналисты заметили сразу трех бывших президентов Украины. Первого президента Леонида Кравчука. Второго президента – Леонида Кучму. И третьего – Виктора Ющенко.

      Кроме того, на дне рождения Григория Суркиса "Схемам" удалось зафиксировать почти всех украинских олигархов. Там присутствовали Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов. Празднование также посетил и олигарх Виктор Пинчук с женой Еленой.


      Игорь Коломойский на праздновании юбилея Григория Суркиса

      Кроме экс-президентов и олигархов, юбиляра пришел поздравить и старший сын бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко – Александр Луценко.

      Было много коллег именинника Суркиса по фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь". Среди однопартийцев "Схемы" увидели первый номер в избирательном списке партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и сопредседателя фракции – Юрия Бойко. А также зафиксировали, как из паркинга отеля выехал внедорожник, которым пользуется Нестор Шуфрич. Среди других съемочная группа заметила здесь и близкого соратника кума Путина Виктора Медведчука Василия Нимченко. А также – депутата Наталью Королевскую и нардепов Юрия Павленко и Александра Пузанова.

      Приехал поздравить Суркиса и почетный президент группы компаний "1+1 медиа" и народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко. А также еще один влиятельный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

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      В три часа ночи пятизвездочный отель оставил главный виновник торжества – именинник Григорий Суркис, с братом и семьями. В целом, по наблюдению "Схем", празднование длилось десять часов.

       

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      Теги: Новости Украины Иван Баканов Оппозиционная платформа – За жизнь Новости политики Наталия Королевская Юрий Бойко Спорт Игорь Коломойский Сергей Шефир
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