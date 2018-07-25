Глава Службы автомобильных дорог в Одессе не задекларировал два дорогих авто

Начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода не указал в своей декларации за 2017 год право пользования автомобилями Porsche Cayenne и Volkswagen Touareg.

Об этом говорится в проекте "Декларации", пишет Bihus.Info.

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Это стало известно из постановления Приморского районного суда города Одессы, опубликованного в открытом реестре судебных решений. Согласно документу, следственное управление одесской полиции расследует дело по подозрению главного автодорожника области в декларировании недостоверной информации.

Как выяснили следователи, 31 марта 2017 года на начальника Службы автодорог Одесской области была оформлена доверенность на автомобиль Volkswagen Touareg. 15 декабря он получил еще один документ на право управления и распоряжения Porsche Cayenne, однако не указал эти машины в своей декларации.



Автомобиль Porsche Cayenne

Согласно с официальным сайтом Службы автомобильных дорог Одесской области, должность начальника занимает Олег Варивода. А сами машины, как стало известно журналистам Bihus.Info, зарегистрированные на пресс-секретаря этого ведомства Агату Татаришвили.

В своей декларации за 2017 год Олег Варивода указал две квартиры площадью 66 и 30 кв. м, два автомобиля Honda CRZ и Porsche Cayman, а также 5 тысяч долларов наличности. Все это имущество принадлежит его жене Ольге Мунтян, сам же автодорожник ничем официально не владеет.



Автомобиль Porsche Cayman

Областную Службу автомобильных дорог Олег Варивода возглавляет с 11 июля 2016 года. А до этого он в течение года проработал председателем Николаевской райгосадминистрации Одесской области, а ранее занимался адвокатской деятельностью.