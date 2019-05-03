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      Глава УГКЦ митрополит Святослав стал почетным гражданином Львова

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      Святослав Шевчук и Андрей Садовый
      Святослав Шевчук и Андрей Садовый / Пресс-служба штаба Львовского городского совета

      Блаженнейшему Святославу – главе Украинской греко-католической церкви – присвоили звание почетного гражданина Львова.

      Церемония вручения состоялась во время торжественного заседания сессии Львовского городского совета по случаю дня города 3 апреля. В этом году город отмечает 763 года.

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      "Хочу очень поблагодарить и поздравить всех вас с тем, что Львов имеет такой хороший праздник, который совпадает с Днем святого Георгия. Для меня сегодня быть здесь среди вас и получить такое высокое звание от львовской общины – это особая честь. Когда я просматривал, кто же среди почетных граждан города Львова, увидел, что с сегодняшнего дня нахожусь в очень хорошем обществе. Но понимаю, что не так я стал почетным гражданином города Львова, как Украинская греко-католическая церковь становится почетной в том святом, славном, историческом городе", – сказал Святослав.

      Кто такой Блаженнейший Святослав?49-летний Святослав Шевчук возглавляет Украинскую греко-католическую церковь с марта 2011 года и является верховным архиепископом Киево-Галицким. Родился в городе Стрый на Львовщине. Окончил Бориславское медицинское училище, хотя одновременно учился в подпольной греко-католической духовной семинарии. В начале 1990-х годов учился в Центре философско-богословских студий "Дон Боско" в Буэнос-Айресе, затем – во Львовской Духовной Семинарии Святого Духа и в Папском университете св. Фомы Аквинского в Риме. Также возглавлял Львовскую духовную семинарию Святого Духа.

      Отметим, что почетное звание гражданина Львова в этом году получили еще два человека – митрополит львовский ПЦУ Высокопреосвященный Макарий и патриарх ПЦУ Святейший Филарет.

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      Теги: Новости Украины Святослав Шевчук Новости Львова
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