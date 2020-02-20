Глава УГКЦ обратился к украинцам, которые блокируют госпитали из-за коронавируса

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав заявил, что ему очень больно слышать о сопротивлении украинцев возврату граждан Украины из Китая и призвал проявить человечность.

Блаженнейший Святослав сказал: "Такая реакция людей является вовсе не христианской". Об этом сообщила пресс-служба УГКЦ.

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"Можно понять, что людьми руководит страх быть инфицированными, ибо современные средства безопасности, которые предлагает медицинская система Украины – ненадежные. Для того чтобы преодолеть страх, не хватает ощущения человечности и добродетели христианской любви к ближнему. Не таким опасным является коронавирус, как вирус ненависти и пренебрежения к человеку. Если коронавирус можно побороть различными медицинскими средствами, то от вируса ненависти нас может защитить только сила любви", – подчеркнул глава УГКЦ.

Он призвал органы государственной власти обеспечить украинцев и тех, кто вернулся из Китая, всеми необходимыми средствами безопасности.

Прошу всех людей, которые называют себя христианами, воздержаться от всякого проявления ненависти и не оказывать препятствий для возвращения в свои дома сыновей и дочерей Украины,

– добавил Блаженнейший Святослав.

К слову, на массовые протесты также отреагировали в Православной церкви Украины. Они призвали украинский быть мудрыми и терпеливыми и не поддаваться панике. Священнослужители отмечают, что ненависть и отчуждение – такие же губительны, как и болезнь.

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