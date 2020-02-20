Глава УГКЦ обратился к украинцам, которые блокируют госпитали из-за коронавируса
Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав заявил, что ему очень больно слышать о сопротивлении украинцев возврату граждан Украины из Китая и призвал проявить человечность.
Блаженнейший Святослав сказал: "Такая реакция людей является вовсе не христианской". Об этом сообщила пресс-служба УГКЦ.
Важно: "Моя хата с краю": почему украинцы, выступающих против эвакуации людей из Уханя, – неправы
"Можно понять, что людьми руководит страх быть инфицированными, ибо современные средства безопасности, которые предлагает медицинская система Украины – ненадежные. Для того чтобы преодолеть страх, не хватает ощущения человечности и добродетели христианской любви к ближнему. Не таким опасным является коронавирус, как вирус ненависти и пренебрежения к человеку. Если коронавирус можно побороть различными медицинскими средствами, то от вируса ненависти нас может защитить только сила любви", – подчеркнул глава УГКЦ.
Он призвал органы государственной власти обеспечить украинцев и тех, кто вернулся из Китая, всеми необходимыми средствами безопасности.
Прошу всех людей, которые называют себя христианами, воздержаться от всякого проявления ненависти и не оказывать препятствий для возвращения в свои дома сыновей и дочерей Украины,
– добавил Блаженнейший Святослав.
К слову, на массовые протесты также отреагировали в Православной церкви Украины. Они призвали украинский быть мудрыми и терпеливыми и не поддаваться панике. Священнослужители отмечают, что ненависть и отчуждение – такие же губительны, как и болезнь.
Что известно об эвакуации людей из Уханя: коротко
- 20 февраля стало известно, что эвакуированные украинцы из Уханя находиться на 14-дневном карантине в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары", что в Полтавской области. Известно, что у ни у кого из эвакуированных нет никаких симптомов простуды.
- Персонал "Новых Санжар" вывезли. С эвакуированными будут контактировать только те врачи, которые находились на самолете.
- В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а будут утилизироваться. Медцентру обеспечена постоянная охрана.
- Однако местных жителей решение властей возмутило, поэтому они начали блокировать дороги и дошло даже до столкновений с правоохранителями.
- Свое поведение жители Новых Санжар, объясняют тем, что их поселок является курортным, и люди его посещают, чтобы отдохнуть и подлечиться в санаториях