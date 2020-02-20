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      Глава УГКЦ обратился к украинцам, которые блокируют госпитали из-за коронавируса

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      Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав / 24 канал

      Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав заявил, что ему очень больно слышать о сопротивлении украинцев возврату граждан Украины из Китая и призвал проявить человечность.

      Блаженнейший Святослав сказал: "Такая реакция людей является вовсе не христианской". Об этом сообщила пресс-служба УГКЦ.

      Важно: "Моя хата с краю": почему украинцы, выступающих против эвакуации людей из Уханя, – неправы

      "Можно понять, что людьми руководит страх быть инфицированными, ибо современные средства безопасности, которые предлагает медицинская система Украины – ненадежные. Для того чтобы преодолеть страх, не хватает ощущения человечности и добродетели христианской любви к ближнему. Не таким опасным является коронавирус, как вирус ненависти и пренебрежения к человеку. Если коронавирус можно побороть различными медицинскими средствами, то от вируса ненависти нас может защитить только сила любви", – подчеркнул глава УГКЦ.

      Он призвал органы государственной власти обеспечить украинцев и тех, кто вернулся из Китая, всеми необходимыми средствами безопасности.

      Прошу всех людей, которые называют себя христианами, воздержаться от всякого проявления ненависти и не оказывать препятствий для возвращения в свои дома сыновей и дочерей Украины,
      – добавил Блаженнейший Святослав.

      К слову, на массовые протесты также отреагировали в Православной церкви Украины. Они призвали украинский быть мудрыми и терпеливыми и не поддаваться панике. Священнослужители отмечают, что ненависть и отчуждение – такие же губительны, как и болезнь.

      Что известно об эвакуации людей из Уханя: коротко

      • 20 февраля стало известно, что эвакуированные украинцы из Уханя находиться на 14-дневном карантине в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары", что в Полтавской области. Известно, что у ни у кого из эвакуированных нет никаких симптомов простуды.
      • Персонал "Новых Санжар" вывезли. С эвакуированными будут контактировать только те врачи, которые находились на самолете.
      • В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а будут утилизироваться. Медцентру обеспечена постоянная охрана.
      • Однако местных жителей решение властей возмутило, поэтому они начали блокировать дороги и дошло даже до столкновений с правоохранителями.
      • Свое поведение жители Новых Санжар, объясняют тем, что их поселок является курортным, и люди его посещают, чтобы отдохнуть и подлечиться в санаториях
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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Коронавирус 2020 Возвращение украинцев из Китая Новости Украины УГКЦ Религия Святослав Шевчук Новости Полтавы
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