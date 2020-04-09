Глава УГКЦ Святослав из-за карантина освободил верующих от обязательных исповеди и причастия
Предстоятель Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав рассказал, что из-за пандемии коронавируса Церковь решила отказаться от ряда обязательств для верующих. Прежде всего говорится об обязанности еженедельно приходить на службу Божью в храм.
В силу чрезвычайных обстоятельств церковь призывает людей оставаться дома и смотреть онлайн-трансляцию, подчеркнул блаженнейший Святослав в своем обращении к верующим.
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Кроме того, есть еще и вторая диспенсация (что-то вроде временного отказа, освобождение от церковной заповеди – 24 канал), которая касается обязанности верующих во время пасхального поста – таинств причастия и исповеди.
Заботясь о вашем здоровье, наша Церковь провозгласила диспенсацию, освобождение и от этой обязанности. Ее можно будет выполнить в течение месяца по истечении времени карантина,
– заявил настоятель УГКЦ.
Блаженнейший Святослав подчеркнул, что когда верующие просят у священнослужителя о святом причастии, тот не имеет морального права отказать. Он призвал верующих не настаивать.
"В нынешних обстоятельствах прошу исповедоваться только при опасности смерти. А святое причастие мы сможем предоставлять так, как это приписывают суровые правила карантина", – подчеркнул глава Церкви.
Кроме того, он рассказал и о том, каким будет освящение вербы и пасок в этом году. Он отметил, что, учитывая обстоятельства, Церковь просит не приносить их в храм.
Вы сможете освятить и вербу, и пасхальные корзинки в ваших домах с помощью онлайн-трансляций. Там, где невозможно участвовать в пасхальном богослужении, отец семейства может святой водой окропить эти блюда. И будьте уверены, вы сможете достойно отпраздновать праздник Воскресения Христова,
– заверил Блаженнейший Святослав.
Обращение Блаженнейшего Святослава: смотрите видео
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