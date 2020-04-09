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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Глава УГКЦ Святослав из-за карантина освободил верующих от обязательных исповеди и причастия

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      Блаженнейший Святослав призвал верующих не нести паску на освящение в церкви / prolviv.com

      Предстоятель Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав рассказал, что из-за пандемии коронавируса Церковь решила отказаться от ряда обязательств для верующих. Прежде всего говорится об обязанности еженедельно приходить на службу Божью в храм.

      В силу чрезвычайных обстоятельств церковь призывает людей оставаться дома и смотреть онлайн-трансляцию, подчеркнул блаженнейший Святослав в своем обращении к верующим.

      Важно На Пасху службы в храмах пройдут без прихожан: паски будут освящать на улице

      Кроме того, есть еще и вторая диспенсация (что-то вроде временного отказа, освобождение от церковной заповеди – 24 канал), которая касается обязанности верующих во время пасхального поста – таинств причастия и исповеди.

      Заботясь о вашем здоровье, наша Церковь провозгласила диспенсацию, освобождение и от этой обязанности. Ее можно будет выполнить в течение месяца по истечении времени карантина,
      – заявил настоятель УГКЦ.

      Блаженнейший Святослав подчеркнул, что когда верующие просят у священнослужителя о святом причастии, тот не имеет морального права отказать. Он призвал верующих не настаивать.

      "В нынешних обстоятельствах прошу исповедоваться только при опасности смерти. А святое причастие мы сможем предоставлять так, как это приписывают суровые правила карантина", – подчеркнул глава Церкви.

      Кроме того, он рассказал и о том, каким будет освящение вербы и пасок в этом году. Он отметил, что, учитывая обстоятельства, Церковь просит не приносить их в храм.

      Вы сможете освятить и вербу, и пасхальные корзинки в ваших домах с помощью онлайн-трансляций. Там, где невозможно участвовать в пасхальном богослужении, отец семейства может святой водой окропить эти блюда. И будьте уверены, вы сможете достойно отпраздновать праздник Воскресения Христова,
      – заверил Блаженнейший Святослав.

      Обращение Блаженнейшего Святослава: смотрите видео

       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Религия Великий пост Святослав Шевчук УГКЦ Пасха
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