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      Глава УГКЦ Святослав встретился с Папой Франциском и сделал ему символический подарок: фото

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      Папа Франциск принял на аудиенции в Ватикане главу Украинской греко-католической церкви Святослава (Шевчука). Глава УГКЦ подарил Папе икону, написанную на доске от ящика для патронов.

      Встреча состоялась утром 29 февраля в "Доме святой Марты", несмотря на легкое недомогание понтифика. В то же время, из-за плохого самочувствия Папа отменил ряд других аудиенций, назначенных на субботу. Об этом сообщает Vatican news.

      К слову: Папа Римский Франциск заболел после встречи с прихожанами: фото

      Даря икону Папе, глава УГКЦ отметил, что она является "голосом боли Украины и молитвой за справедливый мир".


      Икона, подаренная лидером УГКЦ Папе Римскому / Фото УГКЦ

      Святейший Отец заверил Святослава в своем постоянном внимании к событиям в Украине и молитвах за настоящий мир для нее.

      Не временные перемирия, но искреннее стремление понимания и диалога могут принести ей мир,
      – заключил Папа Франциск.


      Встреча Папы Римского и главы УГКЦ / Фото vaticannews.va

      Внимание! В Италии продолжается масштабная вспышка коронавируса COVID-19. Сейчас подтверждены 655 случаев заболевания, среди них – 17 летальных случаев.

      Понтифик в течение трех последних дней, из-за недомогания, отменяет официальные мероприятия и аудиенции. В Ватикане не объясняют, какого именно характера недомогание в 83-летнего Папы Римского.

      Заметим, что в Ватикане отказались отвечать на вопрос, проходил ли Папа Римский тест на коронавирус.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Религия Новости Украины Война на Донбассе Святослав Шевчук Франциск Папа Римский Ватикан УГКЦ Новости политики
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