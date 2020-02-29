Глава УГКЦ Святослав встретился с Папой Франциском и сделал ему символический подарок: фото

Папа Франциск принял на аудиенции в Ватикане главу Украинской греко-католической церкви Святослава (Шевчука). Глава УГКЦ подарил Папе икону, написанную на доске от ящика для патронов.

Встреча состоялась утром 29 февраля в "Доме святой Марты", несмотря на легкое недомогание понтифика. В то же время, из-за плохого самочувствия Папа отменил ряд других аудиенций, назначенных на субботу. Об этом сообщает Vatican news.

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Даря икону Папе, глава УГКЦ отметил, что она является "голосом боли Украины и молитвой за справедливый мир".



Икона, подаренная лидером УГКЦ Папе Римскому / Фото УГКЦ

Святейший Отец заверил Святослава в своем постоянном внимании к событиям в Украине и молитвах за настоящий мир для нее.

Не временные перемирия, но искреннее стремление понимания и диалога могут принести ей мир,

– заключил Папа Франциск.



Встреча Папы Римского и главы УГКЦ / Фото vaticannews.va

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Понтифик в течение трех последних дней, из-за недомогания, отменяет официальные мероприятия и аудиенции. В Ватикане не объясняют, какого именно характера недомогание в 83-летнего Папы Римского.

Заметим, что в Ватикане отказались отвечать на вопрос, проходил ли Папа Римский тест на коронавирус.