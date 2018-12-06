21:25
6 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Жертва моды Валя Петренко. Камчатка вернулась в СССР
      Вєсті Кремля
      22:38, 5 декабря
      Вести.UA. Украинский аналог Пугачевой и Галкина. Радикальная идея Ляшко
      Вєсті.UA
      20:30, сегодня
      Как в борьбе за санаторий "Красные зори" сошлись заядлые одесские схемщики и ярые коммунисты
      ЦРУ
      09:01, 5 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Глава украинской Премьер-лиги уже в декабре может покинуть свою должность

      17 Читати новину українською
      Томас Гримм
      Томас Гримм / iSport.ua

      Глава украинской Премьер-лиги швейцарец Томас Гримм прокомментировал информацию о возможной отставке.

      "Честно говоря, я не понимал всего, что говорили на русском и украинском языках. Возможно, представители клубов действительно выражали недовольство моей работой. Клубы вправе свободно выражать свое мнение. Если они считают, что я уже не должен быть президентом, они могут внести этот вопрос на рассмотрение следующего собрания", – заявил Гримм в комментарии "Футбол News".

      Читайте также: Украинские клубы не сумели договориться о расширении УПЛ и борьбе с договорными матчами

      "Я разочарован, что сегодня клубы не приехали. Не понимаю, по какой причине это произошло. Это первый в моей карьере случай, когда встреча не состоялась из-за отсутствия кворума", – добавил глава УПЛ.

      Таким образом собрание, по словам Гримма, перенесли на 20-е декабря. Вероятно, что именно тогда может решиться, будет ли швейцарец работать в УПЛ.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт УПЛ Футбол
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      сегодня , 20:30 У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      Артем Овдієнко 378
      Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем
      сегодня , 19:02 Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем
      Світлана Попова 232
      Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      сегодня , 19:00 Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      Блог Медіа 1633
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
      сегодня , 18:13 Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
      Інна Жолобович 204008
      Горе-"Укрзалізниця": у чому проблема національного перевізника
      сегодня , 17:27 Горе-"Укрзалізниця": у чому проблема національного перевізника
      Артем Овдієнко 698
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Энди Маррей без проблем вышел в третий круг US Open
       30 августа 2012 , 12:32
      Элис МакКеннис одержала первую победу в карьере
       12 января 2013 , 17:31
      3 дня до "Днепра": Травма Росси, шок в конце для "Фиорентины". ВИДЕО
       30 сентября 2013 , 23:50
      Палкин: Проводить матчи ЛЧ за пределами Украины - последнее, на что пойдет "Шахтер"
       7 июня 2014 , 18:11
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук