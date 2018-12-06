Глава украинской Премьер-лиги уже в декабре может покинуть свою должность

Глава украинской Премьер-лиги швейцарец Томас Гримм прокомментировал информацию о возможной отставке.

"Честно говоря, я не понимал всего, что говорили на русском и украинском языках. Возможно, представители клубов действительно выражали недовольство моей работой. Клубы вправе свободно выражать свое мнение. Если они считают, что я уже не должен быть президентом, они могут внести этот вопрос на рассмотрение следующего собрания", – заявил Гримм в комментарии "Футбол News".

Читайте также: Украинские клубы не сумели договориться о расширении УПЛ и борьбе с договорными матчами

"Я разочарован, что сегодня клубы не приехали. Не понимаю, по какой причине это произошло. Это первый в моей карьере случай, когда встреча не состоялась из-за отсутствия кворума", – добавил глава УПЛ.

Таким образом собрание, по словам Гримма, перенесли на 20-е декабря. Вероятно, что именно тогда может решиться, будет ли швейцарец работать в УПЛ.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24