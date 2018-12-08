Глава УПЦ МП вернул патриарху Варфоломею свое письмо-приглашение на Объединительный собор

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий вернул свое приглашение на Объединительный собор Вселенскому патриарху Варфоломею. Ознакомившись с содержанием присланного ему приглашения, он просто вложил его в конверт и отправил обратно.

Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

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Митрополит Онуфрий отреагировал на провокационное письмо, что пришло из Стамбула от Патриарха Варфоломея. Он, ознакомившись с содержанием этого письма, положил его в конверт и отправил по почте обратно адресату, то есть в Стамбул,

– говорится в сообщении.

В УПЦ МП добавляют, что ряд их епископов, получив приглашение для участия в Объединительном соборе Вселенского патриарха Варфоломея, поступили так же как и их предстоятель, отправив приглашение обратно в Стамбул.

Отметим, что 7 декабря стало известно о том, что после проведения Объединительного собора Украинской православной церкви, который состоится 15 декабря, Вселенский патриархат решил лишить главу УПЦ МП Онуфрия титула Митрополита Киевского.

К слову, 7 декабря Синод Украинской Православной Церкви Московского патриархата запретил своим священнослужителям участвовать в Объединительном соборе Украинской православной церкви, который состоится 15 декабря.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Далее в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. 5 декабря Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Объединительный собор состоится 15 декабря в Софийском соборе. По его словам, Вселенский Патриарх Варфоломей подписал письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии. Последние от участия отказываются.

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