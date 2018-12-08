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      Глава УПЦ МП вернул патриарху Варфоломею свое письмо-приглашение на Объединительный собор

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      Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий
      Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий / Фото из открытых источников

      Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий вернул свое приглашение на Объединительный собор Вселенскому патриарху Варфоломею. Ознакомившись с содержанием присланного ему приглашения, он просто вложил его в конверт и отправил обратно.

      Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

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      Митрополит Онуфрий отреагировал на провокационное письмо, что пришло из Стамбула от Патриарха Варфоломея. Он, ознакомившись с содержанием этого письма, положил его в конверт и отправил по почте обратно адресату, то есть в Стамбул,
      – говорится в сообщении.

      В УПЦ МП добавляют, что ряд их епископов, получив приглашение для участия в Объединительном соборе Вселенского патриарха Варфоломея, поступили так же как и их предстоятель, отправив приглашение обратно в Стамбул.

      Отметим, что 7 декабря стало известно о том, что после проведения Объединительного собора Украинской православной церкви, который состоится 15 декабря, Вселенский патриархат решил лишить главу УПЦ МП Онуфрия титула Митрополита Киевского.

      К слову, 7 декабря Синод Украинской Православной Церкви Московского патриархата запретил своим священнослужителям участвовать в Объединительном соборе Украинской православной церкви, который состоится 15 декабря.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Далее в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. 5 декабря Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Объединительный собор состоится 15 декабря в Софийском соборе. По его словам, Вселенский Патриарх Варфоломей подписал письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии. Последние от участия отказываются.

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      Теги: Новости Украины Новости политики УПЦ МП Религия Томос
      Источник: 24 Канал
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