Портрет Сергея Кивалова принес на сессию депутат горсовета Дмитрий Булах.

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Конфликт возник с охранником, поскольку тот не пропускал депутата к главе ТИК. Вручить портрет так и не удалось.