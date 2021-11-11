Главе Харьковской ТИК на торжественной сессии хотели вручить портрет Кивалова

На сессии Харьковского городского совета 11 ноября произошел конфликт. Главе территориальной избирательной комиссии Елене Матвиенко хотели вручить портрет Сергея Кивалова – главы ЦИК времен Януковича.

Портрет Сергея Кивалова принес на сессию депутат горсовета Дмитрий Булах.

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Конфликт возник с охранником, поскольку тот не пропускал депутата к главе ТИК. Вручить портрет так и не удалось.

Кто такой Дмитрий Булах

Согласно информации "Честно", Булах является депутатом Харьковского горсовета от партии "Блок Светличной "Разом".

В 2019 году принимал участие в конкурсе на должность главы НАПК.

Хотел попасть в Верховную Раду от "Движение Новых Сил Михеила Саакашвили".

В 2015 году его избрали депутатом Харьковского областного совета.

Кстати, в политике Булах с 2003 года.

Что нужно знать о выборах в Харькове

Сергей Кивалов обвинялся в фальсификациях на президентских выборах 2004 года. За это он получил прозвище "Пидрахуй".

Мэра Харькова избирали 31 октября. Кандидатуру Терехова на выборах мэра поддержали 146 240 харьковчан, что составляет 50,66% избирателей.

Активисты ОПОРЫ заявили о нарушении на 21 участке города. Утверждали, что отличалось объявленное количество голосов и данные в протоколах наблюдателей. Их якобы поменяли в пользу Игоря Терехова. Суммарно Терехову, по словам активистов, добавили 572 голоса. В полиции Харьковской области заверили, что начнут расследование.

Однако эти нарушения несущественны, поскольку Терехов опередил своего соперника Михаила Добкина более чем на 64 тысячи голосов.

Уже 11 ноября Терехова официально объявили новым мэром города. До этого местные депутаты проголосовали за то, чтобы лишить его полномочий секретаря совета.