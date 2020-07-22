Кто бы не стал новым главой НБУ, все-равно окажется перед вызовами, которые никуда не исчезли с изменением человека на должности.

Кирил Шевченко, очевидно, був обраний на посаду голови Національного банку України, як компромісна фігура: його, як банкіра з досвідом, з одного боку поважають на ринку, а з іншого – він – не чужа людина для політиків, бо багато років очолював державний банк.

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Потрібно розуміти, що новий голова НБУ, хто би їм насправді не став, опиниться перед викликами, які нікуди не зникли зі зміною людини на посаді. І реагувати на ці виклики доведеться із врахуванням дуже багатьох факторів. Сподіваємося, що реакція буде мудрою.

Фінансування державного боргу через грошову емісію

Це найбільш проблемна частина відносин НБУ та уряду. В останні місяці попит на гривневі ОВДП просів, нерезиденти почали продавати папери із своїх портфелів, а Міністерство фінансів не поспішало підвищувати ставку дохідності по нових облігаціях. Купували ОВДП в основному державні банки, одним з яких був Укргазбанк, очолюваний нинішнім головою НБУ.

У липні-серпні Мінфін має погасити раніше випущені ОВДП на 78 млрд гривень – і кошти на це погашення він намагатиметься залучити всередині країни. Зважаючи на слабкий ринковий попит, цього разу мова може всерйоз піти про монетизацію погашень через НБУ та держбанки.

Дуже легке рішення – допомогти бюджету один раз у скрутну годину. Але от чи будуть (чи як швидко з'являться) після цього наступні подібні випадки – питання відкрите та залежить від рівня усвідомленості й довгострокового мислення державних діячів.



Графік погашення ОВДП у 2020-2021 рр., млрд грн / Графіка Міністерства фінансів

Проблема емісії не у самому факті – НБУ за останні 12 місяців збільшив грошову масу на чверть без негативних наслідків – а у тому, що коли її використовують для покриття бюджетних витрат, то зупинитися дуже важко, і абсолютно неможливо підрахувати, який рівень емісії ще нормальний, а який – вже небезпечний інфляцією, девальвацією та кризою.

Уряду ж, та депутатам, зупинитися у витрачанні коштів дуже важко, особливо коли їх можна просто надрукувати собі самим. Завжди знайдуться проєкти, приємні виборцям або зацікавленим сторонам, завжди знайдуться недофінансовані видатки, особливо під час кризи. Зупиняти такий друк має саме НБУ та його очільник.

Для цього він повинен бути незалежним та мати силу сказати "ні".

Монетарна політика

Тут важливо продовжувати політику інфляційного таргетування, щоб зберегти макростабільність та розвивати валютний ринок, щоб гнучкий курс гривні дозволяв економіці краще абсорбувати зовнішні та внутрішні шоки. Влада буде тиснути у бік послаблення монетарної політики: девальвація гривні вигідна для експортерів, вища інфляція – для уряду, який збере більше податків, нижча процентна ставка за логікою можновладців має привести до пожвавлення кредитування та економічного зростання.

Але для людей наслідки такої політики можуть вилитися у знецінення гривневих заощаджень, зарплат і пенсій щодо долара, підвищення цін на імпортні товари, інфляцію та й подорожчання базового кошика продуктів.